  • 26°C
香港時間 : 20231101日 (週三) 18:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

胎盤補身丨孕婦未生男家親戚預定胎盤補身 奶奶懶理新抱意願答應送出

家事百科 18:10 2023/11/01

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

有內地孕婦，BB未出世，已經被奶奶的姪女私下向她的奶奶「預訂胎盤」，令她非常生氣！

坊間流傳食胎盤即紫河車有滋補養顏，甚至補身等「神奇功效」，今年先後有台灣藝人班傑將太太胎盤拿回家親自烹調，之後又有孫慧雪分享用自己胎盤製成粉紅藥丸補身！內地一名孕婦未卸貨，已被奶奶的姪女謀住她的胎盤，在未經她的同意下，私下向奶奶「預訂胎盤」補身，令她極為不滿，嬲爆說：「好離譜！要吃胎盤自己生了自己吃啊。」

最新影片推介：

童學園
【童學園】嶺南大學香港同學會小學　小班活動教學提倡關愛文化

該名內地孕婦早前在「小紅書」發帖，指目前還在懷孕期間，奶奶的姪女竟然因為怕冷打她的胎盤主意，打算拿她的胎盤去燉湯飲用。而這位疏堂親戚與孕婦一點血緣關係都沒有，更不懂尊重「物主」，直接跟奶奶預訂，最離譜的是奶奶也跳過新抱，沒有徵求她的意願下一口答應對方，令孕婦非常生氣。

孕婦得悉胎盤被預訂一事後，覺得她們很嘔心，並不懂尊重，

雖然我沒打算要，你倆也太沒邊界感了吧，那也算是我的肉啊，都不需要問問我本人的意見嗎？

孕婦曾聽說過食胎盤的功效，但奶奶和奶奶的姪女跟她一毛錢血緣關係都沒有，卻把她的胎盤私下安排好了，十分過份！就算姪女怕冷，也有很多方法或補品可調理身體，

冷不知道多穿點啊，要吃胎盤自己生了自己吃啊。

網民轟二人過份

貼文一出，引起熱議，網民覺得奶奶和奶奶姪女過份兼太奇葩，「奶奶姪女要吃，感覺太膈應人了，要吃讓她自己生，吃自己的」、「好恐怖……這不是相當於吃人肉嗎」、「甚麼食人族」、「是吃了可以長生不老嗎？」。

另有網民認為，在不缺營養品的情況下胎盤已沒有特殊價值，「現在入藥基本都是動物胎盤，文明點去藥店買」、「胎盤裡面含有大量雌激素，吃了容易得病適得其反」。 

不少網民支持樓主掉去胎盤也不該給奶奶姪女，「絕不給，不是錢和人情的問題，她都沒尊重你」、「生的時候告訴醫生，讓醫生處理掉」、「直接說已經有人花五千預定我的胎盤了。轉頭自己處理掉就好了」。

婦產科醫生：質疑邏輯和成效

胎盤是一個隨著胚胎出現的特別器官，在分娩後就會脫離子宮，台灣婦產科醫生蘇怡寧曾於facebook專頁發文指，人肉被消化分解後，「一樣就是碳水化合物、蛋白質、脂肪、礦物質、維生素」，所以在科學上為可吃的，但就反問「你會吃嗎？」同時指出胎盤亦為一種人的組織，再問道「你會吃嗎？」

蘇醫生指出等同平日「吃啥補啥」的理論，未有證實吃豬肝、豬腦可以補人肝、人腦，質疑吃自己胎盤補身的邏輯及成效。他強調，如果真的要吃，就一定要煮熟，並幽默地猜測胎盤口感像牛雜裡的牛肺，還建議「順便臍帶也可以一起，四神湯不錯」。

踢出中醫藥材

胎盤也就是紫河車，因為安全隱憂2015年已被踢出了中醫藥材，因為胎盤中很有可能攜帶傳染性疾病等安全隱患問題，所以胎盤不僅不能吃，還應該當做醫用垃圾扔掉。

10月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【醫學奇蹟】孕婦胎盤剝離緊急開刀噴出「黑血」　BB大難不死醫生嘆力量渺小
16:23 2022/11/20
【醫學奇蹟】孕婦胎盤剝離緊急開刀噴出「黑血」　BB大難不死醫生嘆力量渺小
【產後調理】心疼太太誕女辛苦食胎盤補身　台男星親自烹調：第一次吃人肉
13:46 2023/05/15
【產後調理】心疼太太誕女辛苦食胎盤補身　台男星親自烹調：第一次吃人肉
【胎盤藥丸】孫慧雪用胎盤製藥坐月補身　價錢功效大公開進食似呢種味道
16:38 2023/08/02
【胎盤藥丸】孫慧雪用胎盤製藥坐月補身　價錢功效大公開進食似呢種味道

你可能感興趣

【醫學奇蹟】孕婦胎盤剝離緊急開刀噴出「黑血」　BB大難不死醫生嘆力量渺小
16:23 2022/11/20
【醫學奇蹟】孕婦胎盤剝離緊急開刀噴出「黑血」　BB大難不死醫生嘆力量渺小
【產後調理】心疼太太誕女辛苦食胎盤補身　台男星親自烹調：第一次吃人肉
13:46 2023/05/15
【產後調理】心疼太太誕女辛苦食胎盤補身　台男星親自烹調：第一次吃人肉
【胎盤藥丸】孫慧雪用胎盤製藥坐月補身　價錢功效大公開進食似呢種味道
16:38 2023/08/02
【胎盤藥丸】孫慧雪用胎盤製藥坐月補身　價錢功效大公開進食似呢種味道
家庭關係 網絡熱話 懷孕 食用安全 蛋白質 雌激素

最高瀏覽

寰亞藝人林皓霆離世　終年35歲
寰亞藝人林皓霆離世　終年35歲
珍惜眼前丨36歲前模特兒骨癌離世遺2幼女　愛妻號老公歷數年焦慮終走出低谷
珍惜眼前丨36歲前模特兒骨癌離世遺2幼女　愛妻號老公歷數年焦慮終走出低谷
泰國少足丨曾困洞穴18日奇蹟生還　泰國少年足球隊隊長赴英留學猝逝死因報告出爐
泰國少足丨曾困洞穴18日奇蹟生還　泰國少年足球隊隊長赴英留學猝逝死因報告出爐
食用安全｜女子住5星級酒店飲樽裝水　驚飲出異味怒告酒店
食用安全｜女子住5星級酒店飲樽裝水　驚飲出異味怒告酒店