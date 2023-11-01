胎盤補身丨孕婦未生男家親戚預定胎盤補身 奶奶懶理新抱意願答應送出

▲ 有內地孕婦，BB未出世，已經被奶奶的姪女私下向她的奶奶「預訂胎盤」，令她非常生氣！

坊間流傳食胎盤即紫河車有滋補養顏，甚至補身等「神奇功效」，今年先後有台灣藝人班傑將太太胎盤拿回家親自烹調，之後又有孫慧雪分享用自己胎盤製成粉紅藥丸補身！內地一名孕婦未卸貨，已被奶奶的姪女謀住她的胎盤，在未經她的同意下，私下向奶奶「預訂胎盤」補身，令她極為不滿，嬲爆說：「好離譜！要吃胎盤自己生了自己吃啊。」

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該名內地孕婦早前在「小紅書」發帖，指目前還在懷孕期間，奶奶的姪女竟然因為怕冷打她的胎盤主意，打算拿她的胎盤去燉湯飲用。而這位疏堂親戚與孕婦一點血緣關係都沒有，更不懂尊重「物主」，直接跟奶奶預訂，最離譜的是奶奶也跳過新抱，沒有徵求她的意願下一口答應對方，令孕婦非常生氣。

孕婦得悉胎盤被預訂一事後，覺得她們很嘔心，並不懂尊重，

雖然我沒打算要，你倆也太沒邊界感了吧，那也算是我的肉啊，都不需要問問我本人的意見嗎？

孕婦曾聽說過食胎盤的功效，但奶奶和奶奶的姪女跟她一毛錢血緣關係都沒有，卻把她的胎盤私下安排好了，十分過份！就算姪女怕冷，也有很多方法或補品可調理身體，

冷不知道多穿點啊，要吃胎盤自己生了自己吃啊。

網民轟二人過份

貼文一出，引起熱議，網民覺得奶奶和奶奶姪女過份兼太奇葩，「奶奶姪女要吃，感覺太膈應人了，要吃讓她自己生，吃自己的」、「好恐怖……這不是相當於吃人肉嗎」、「甚麼食人族」、「是吃了可以長生不老嗎？」。

另有網民認為，在不缺營養品的情況下胎盤已沒有特殊價值，「現在入藥基本都是動物胎盤，文明點去藥店買」、「胎盤裡面含有大量雌激素，吃了容易得病適得其反」。

不少網民支持樓主掉去胎盤也不該給奶奶姪女，「絕不給，不是錢和人情的問題，她都沒尊重你」、「生的時候告訴醫生，讓醫生處理掉」、「直接說已經有人花五千預定我的胎盤了。轉頭自己處理掉就好了」。

婦產科醫生：質疑邏輯和成效

胎盤是一個隨著胚胎出現的特別器官，在分娩後就會脫離子宮，台灣婦產科醫生蘇怡寧曾於facebook專頁發文指，人肉被消化分解後，「一樣就是碳水化合物、蛋白質、脂肪、礦物質、維生素」，所以在科學上為可吃的，但就反問「你會吃嗎？」同時指出胎盤亦為一種人的組織，再問道「你會吃嗎？」

蘇醫生指出等同平日「吃啥補啥」的理論，未有證實吃豬肝、豬腦可以補人肝、人腦，質疑吃自己胎盤補身的邏輯及成效。他強調，如果真的要吃，就一定要煮熟，並幽默地猜測胎盤口感像牛雜裡的牛肺，還建議「順便臍帶也可以一起，四神湯不錯」。

踢出中醫藥材

胎盤也就是紫河車，因為安全隱憂2015年已被踢出了中醫藥材，因為胎盤中很有可能攜帶傳染性疾病等安全隱患問題，所以胎盤不僅不能吃，還應該當做醫用垃圾扔掉。

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責任編輯︰王明芳