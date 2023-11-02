銀屑病丨銀屑病關節炎診斷用藥須精準

▲ 銀屑病關節炎診斷用藥須精準。

銀屑病關節炎這種風濕科疾病，所誘發的炎症徵狀不僅可出現在患者的大關節，更可能波及手指等末端關節，對活動能力帶來重大影響。醫生在診斷上，除了檢視臨床病徵，亦須透徹了解患者的病史及身體狀況。有風濕科專科醫生指出，現時治療銀屑病關節炎的藥物(例如生物製劑)療效顯著，前提是必須準確斷症，愈早介入治療，受影響程度就愈小。

銀屑病關節炎與俗稱「牛皮癬」的銀屑病一樣，屬於自身免疫系統疾病。研究指大約三分之二銀屑病關節炎個案，會先出現銀屑病的病徵(包括皮膚紅疹及皮屑等)，另有三分一個案則出現關節徵狀後，皮膚病徵才開始浮現。然而，單從關節及皮膚徵狀，未必足夠讓醫生作準確診斷，特別是銀屑關節炎與部份風濕科疾病的表徵相似。

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診斷須參考多重線索

風濕病科專科醫生陳柏滔指出，銀屑病關節炎可細分不同類型，主要分為五種:第一種會影響遠端指間關節; 第二種則出現對稱性多關節炎，與類風濕性關節炎相似； 第三種會出現背痛、晨僵及脊椎鈣化等偏向接近「強脊性關節炎」的病徵; 第四種是不對稱性的「寡關節炎型」; 第五種是「殘毀性關節炎」，受影響的關節因為長期受到磨蝕，導致關節端骨出現溶解，以致有永久殘損變形情況。

正因銀屑病關節炎的種類多，風濕科醫生在診斷時，不可只靠臨床病徵，而須詳細了解患者的病史及其他身體器官狀況，並排除其他可引發相似徵狀的疾病。

陳醫生指，曾有位出現疑似銀屑病關節炎徵狀的男士，其關節出現紅腫、發熱及痛楚，並曾接受生物製劑注射，然而病情一直未能受控；回顧其病史，發現他本身患有糖尿病及膽固醇過高，加上體型肥胖，主診醫生綜合各種線索，懷疑其痛症原因未必與銀屑病關節炎有關，經抽血後，果然證實是尿酸過高所致。

儘管銀屑病關節炎不如其他痛症般，能透過檢驗抗體或指數作診斷參考，惟陳醫生指，仍有一些特徵可以留意︰「同類風濕關節炎的患者比較，銀屑病關節炎的患者普遍較為肥胖，且手指會出現病徵，例如甲床凹陷，手指指炎等情況。愈早為他們準確診斷並開展治療，有助穩定病情，避免關節變形這些無法逆轉的後果。」

生物製劑 有效抑制炎症

現時，銀屑病關節炎的治療主要使用抗風濕藥物（DMARDs），如用藥12個星期後病情未有好轉，醫生可考慮處方生物製劑或口服JAK抑製劑。隨著醫藥技術進步，各種藥物的效能亦有提升，以生物製劑為例，由傳統的「抗腫瘤壞死因子」（anti-TNF）到新型的「白細胞介素23抑制劑」（IL-23），療效持續進步，適當使用下，現時已可助患者改善九成以上病徵。而使用上亦更為方便，由傳統的每個星期注射一次，到現時每三個月注射一次。至於不同病人究竟應選用哪類藥物？陳醫生指，很視乎患者病情嚴重程度、意願及病情所波及的身體位置。舉例說，如果患者有較明顯的指炎或肌肉筋腱發炎徵狀，使用新型生物製劑，在軟組織病徵的處理上會較佳，而且療效相對較長；但使用前需了解有否乙型肝炎或隱性肺炎等感染，如需要進行手術，必須停藥，直至藥物週期後一星期才可以進行手術。

陳柏滔醫生提醒，治療銀屑病關節炎有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

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