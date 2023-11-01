睡眠健康︱國際研究揭午睡可增加腦容量　有效逆齡6.5歲改善認知力

▲ 國際研究揭午睡可增加腦容量，有效逆齡6.5歲改善認知力。

午睡並非懶惰的表現，相反還是一個有益腦部健康的好習慣。一項國際研究指出，規律午睡能增加腦容量，有逆齡和改善認知力的效果。

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該項研究由英國倫敦大學學院及烏拉圭共和國大學研究團隊進行，現發表於《睡眠健康》（Sleep Health）期刊。研究團隊透過英國生物樣本庫（UK Biobank Study）數據，將37萬8,932名平均年齡57歲的測試者在基因上區分為「傾向睡午覺」和「沒有午睡」的人，從總腦容量、海馬迴容量、反應時間及視覺記憶方面互相比較。分析結果顯示，有午睡習慣的人比起對照組，平均總腦容量增加15.8立方厘米，現實中相當於年紀逆齡了2.6年至6.5年。

對此，烏拉圭大學研究員Valentina Paz表示，研究結果雖表明若白天時更頻繁瞌睡，總腦容量會增加，説明「午睡可能有助改善腦部健康及認知能力」；但除此以外，人的海馬迴容量、反應時間跟視覺記憶則無太大差異。

建議1個時段午睡效果最佳

不過，該項研究雖增加了有關「習慣性日間小睡對腦部健康影響」的認識，成為研究員進一步探索「老年認知障礙」的關鍵；但研究局限在於無法獲知測試者午睡的時間長度。Valentina Paz評估後建議，最好在下午較早時段小憩，或能有助改善認知能力。未來還需要更多研究，驗證午睡與改善認知之間的聯繫。

另外，並未參與研究的英國神經科學協會主席、英國癡呆症研究所組長Tara Spires-Jones對研究結果進行評價。她認為該項研究雖進行地很好，但仍有局限性，例如研究對象都是英國生物樣本庫受試者，他們提供的資料都是自我通報，未經標準檢測，數據可能不完全準確。

同場加映：6大助眠食物

睡眠除了對腦部健康有影響，對於身體各個機能也很重要。台灣營養師余朱青曾在其facebook指出，長期睡眠不足或睡眠品質不好，會增加罹患高血壓、心血管病、糖尿病、憂鬱和肥胖的風險，也容易使人易怒煩躁，影響人際關係。因此，一覺好眠對身心健康、消除疲勞恢復體力和提升免疫力，都是不可或缺。

余朱青推介可透過進食一些食物改善睡眠：

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除了飲食之外 ，余朱青亦提醒，做運動流汗都有助改善睡眠不足或欠佳，並且睡前要盡量避免進食影響入睡的食物，包括容易造成脹氣的食物，咖啡因、黑朱古力、含酒精飲品、加工肉品、或高脂肪的食物。

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責任編輯：羅嘉欣