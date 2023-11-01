樂極生悲｜萬聖節狂歡女生化人體彩繪　呼吸困難送院搶救方揭真相

▲ 女生化人體彩繪呼吸困難，急送院搶救方揭真相。

參加派對前，記得注意化妝物料及環境！內地有女大學生趁萬聖節前夕參加晚間派對，為配合主題，她更用人體彩繪畫於臉上「畫了美美的妝」。豈料，其後她卻突出現一連串不適症狀，如狂打噴嚏，之後兩隻眼睛都開始燒灼腫脹，再來全身痕癢，而且心跳越來越快，最終需緊急送院搶救。而肇事原因，醫生則證實是過敏所致，除了是妝容物料外，亦估計可能與派對上的花粉有關。

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女事主於小紅書分享其嚇人經歷，指自己於10月29日與友人於杭州出席以萬聖節為主題的夜遊會，她亦特意於臉上塗上人體彩繪出場，原本玩得十分開心。惟至8時許，她開始感到身體出現狀況，先是右眼皮發滾及腫漲，其後瘋狂打噴嚏，即使回家卸妝後，情況仍然未見好轉。

由於全身搔癢、心跳越來越快加上出現呼吸困難，她需即時送院搶救，她指當時醫生馬上讓她吸氧氣，然後再抽血檢查，她回憶指去到醫院時，除了雙眼已腫至變成一線外，兩隻手臂上亦浮起了密密麻麻的蕁麻疹。其後醫生向她表示她的異況相信是過敏所致，至於過敏原因，儘管女事主認為是妝容所致，但醫生更認為可能是花粉過敏，因派對是在花園舉行。女事主承認自己對花粉塵蟎過敏，又指自此之後，定會乖乖戴好口罩老實做人。

▲ 女事主先是右眼皮發滾及腫漲，其後瘋狂打噴嚏，最後更變成呼吸困難。(小紅書圖片))

香港港安醫院－荃灣的急症科顧問醫生劉啟基表示，過敏症亦有分為急性和慢性過敏，劉醫生表示有部分人屬過敏性體質，長期都會有鼻敏感、濕疹等，均屬慢性過敏症。而急性過敏則是平日並沒有一些長期的過敏症狀，而當突如其來接觸大量灰塵或致敏食物如蛋、牛奶，便會產生急性的過敏反應。劉醫生分享過往在急症室接觸過的急性過敏患者，大多是眼、口、鼻、皮膚等紅腫，或是腸胃敏感導致腹瀉，一般以針藥治療，數小時後便能消退。但有些情況較嚴重的患者，舌頭、黏膜及喉嚨等會出現腫脹，而有少數情況更會出現致命症狀如呼吸困難、過敏性休克等，需要立即入院接受治療。

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責任編輯：羅嘉欣