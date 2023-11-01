排便解碼｜大便又油又臭是「脂肪便」　醫生揭3大成因嚴重恐是患癌先兆

▲ 大便又油又臭是「脂肪便」，醫生揭3大成因，嚴重恐是患癌先兆。

平時日常生活中，大便可能會出現「又油又臭」的情況，台灣醫生黃軒分析有3大成因可造成大便又油又臭，並表示若同時還出現其他徵狀，有可能是罹患胰臟癌先兆。

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台灣胸腔及重症專科醫生黃軒在Facebook個人專頁《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》發文稱，大家日常生活中偶爾會遇到大便有層油出現，且會傳出惡臭，他指出這種情況為「脂肪便」。

大便浮油，即大便中含有過多的未消化脂肪，使得糞便看起來鬆散、呈泡沫狀而充滿黏液，並在水面形成一層油膜。可能會散發出特別難聞的臭味，並伴隨著腹痛、腹脹、下痢等不適症狀。

「脂肪便」3大成因

1. 飲食因素

進食過多難以消化的脂肪、纖維或草酸鉀含量高的食物，如堅果、高脂肪的魚、人造脂肪、精油、椰子和棕櫚油、全麥產品等，會增加脂肪在小腸的負擔，導致部分脂肪未被吸收而排出。此外，「過度飲酒」也會影響胰臟分泌消化酵素，減少脂肪的分解。

2. 消化系統疾病

一些影響胰臟、肝臟、膽囊或小腸功能的疾病，如胰臟炎、胰臟癌、囊性纖維化、腎臟損傷或衰竭、肝臟損傷或衰竭、副甲狀腺功能減退、膽囊癌、膽結石，或手術後的併發症、糖尿病、胃腸道細菌感染等，都會影響胰臟分泌消化酵素或膽汁酸，或者造成小腸吸收障礙，使得脂肪無法正常被消化和吸收。

3. 食物過敏

有些人會對某些食物成分出現過敏或不耐受的反應，如「乳糜瀉」是對小麥穀蛋白或其他穀物類似蛋白質的自體免疫反應，會造成小腸黏膜受損，影響吸收功能。

減少大便浮油

對於如何減少大便的浮油，黃醫生指，首先要調整飲食，減少食用高脂肪、高纖維或高草酸鉀的食物，選擇清淡易消化的食物，如粥、瘦肉、雞蛋、蔬菜等，同時避免食用辛辣刺激、生冷油腻的食物，並注意咀嚼充分，增加唾液分泌，幫助消化。同時還要適量補充水分，防止脫水和便秘。

他又指，大便浮油不一定是有病的表現，有時候可能只是飲食不當或消化不良的原因。但是，若大便浮油持續出現，或者伴隨著其他不適的症狀，如腹痛、腹脹、下痢、消瘦、黃疸等，就有可能是一些嚴重的消化系統疾病或胰臟癌的徵兆。

因此，黃醫生建議，若出現大便浮油，首先調整一下飲食，如果沒有改善，或者還有其他不正常的現象，應及時就醫。

胰臟癌6大高危因素

柏忕健康管理中心副主任羅鴻源醫生指出，胰臟癌常見於年長人士，而男性患胰臟癌的風險較高。目前胰臟癌的成因仍未明確，但根據以往病例，一般有6大高危因素：

60歲以上人士

長期抽煙人士

長期飲酒過量人士

肥胖人士

糖尿病患者

慢性胰臟炎患者

胰臟癌位置隱蔽 初期病徵不明顯

根據本港醫管局的資料，胰臟是位於腹腔深處的腺體，位置在胃及背脊中間，連接十二指腸，屬於消化道器官。主要功能是分泌消化酶幫助消化，以及製造胰島素調節血糖。

胰臟藏在胃部與大小腸等器官後面，胰臟癌是入侵性強的癌症。在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使是每年定期接受身體檢查的患者，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌。不少患者到癌症晚期才察覺患病，以致耽誤治療，影響生存率。

以下是6個胰臟癌常見徵狀：

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【同場加映】常吃高糖食物增患胰臟癌風險：

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責任編輯：羅嘉欣