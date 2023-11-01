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校園動態丨佛教林炳炎學校辦學生市集邊玩邊學 助生涯規劃+理財營商+提升自信

升學教育 17:58 2023/11/01

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佛教林炳炎紀念學校舉辦了一個以學生為主導的學生市集，低年級學生負責攤位遊戲，高年級則負責義賣攤位。(有關機構提供)

近年本地市集風潮興起，有否想過這也是學生的另類學習體驗？日前有小學就在校園舉辦了一個以學生為主導的學生市集，低年級學生負責攤位遊戲，高年級則負責義賣攤位。是次活動包含多個不同的學習課題，如生涯規劃、理財營商教育、生命教育等，亦秉承佛教的「自利利他」的精神，自己有所得着亦可幫助他人，對學生的個人成長有一定的啟發。

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體驗「五多」學習體驗

有個周末，三位女學生拿着宣傳紙牌「全港最大最平杜拜香水擴香石，買一送一」，在學校門口不時叫賣：「我們親手製作的成品，大家買不買呀？」平時洋溢讀書聲的小學，當日卻換上學生叫賣的聲音！向來着重多元學習體驗的佛教林炳炎紀念學校，在葵青扶輪社的支持下，日前就舉辦了一個別開生面的學生市集，全校師生、家長以及社區人士玩得不繹樂乎。

負責統籌的李月芙老師表示，這是一個以學生主導的市集，老師會因應不同年級的能力，安排不同任務，從而讓學生體驗學校的「五多」宗旨：多活動、多體驗、多探索、多欣賞、多鼓勵。「學生親自設計攤位遊戲、製作義賣的手作，市集當日更體驗跟不同層面的參觀者分享成果，讓他們探索課本以外的知識。無論在準備或進行市集期間，當遇到苦與樂時，希望他們都懂得互相欣賞、鼓勵，從中得以成長。」

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玩攤位遊戲學價值觀

攤位遊戲是今次市集的重要一環，一至三年級的學生在老師的協助下，環繞教育局所定的10個價值觀教育主題（包括「守法」、「關愛」、「誠信」等），構思攤位遊戲的玩法，並需布置攤位，市集當日學生更化身為攤位遊戲的主持人，讓參觀者體驗遊戲的樂趣。

就以其中一個以「守法」為主題的遊戲，學生設計了一些行為卡牌，包括好行為及壞行為，玩家需要在限定時間裏，把行為卡牌分類，究竟那些屬正確行為、犯法行為、又或者不正確但卻不涉及犯法的行為？分類妥後，將之放在相應的箱子中，從中學習明辨是非。負責攤位遊戲的學生需要跟參觀者講解遊戲玩法、控制攤位秩序等，對其自信心及說話技巧應有一定的提升。

義賣攤位賺取成就感

義賣攤位則由四至六年級的學生負責，早前他們在專業導師教導下，環繞馬賽克、皮革、韓國蠟燭、水晶球音樂盒、植物托印環保袋、紮染、羊毛氈等主題，製作了近700件作品。市集當日，他們落力推銷成品，盡展小創意。張善孜同學說：「我這組同學事前已構思講稿，先跟參觀者打招呼，然後就講：『這些是我們親手做的韓國蠟燭』，接着講解產品優點。由於發現旁邊是義賣布袋的攤位，我們即場想到以聯營手法，賣了蠟燭就不愁沒有袋子盛載了！」個性較文靜的李心怡同學，則愛跟幾個同學結伴向參觀者推銷羊毛氈成品，亦成功售出成品。

林啟迪與羅瑋翔不但是同班的同學仔，亦是「生意上」的好拍檔。他們那個攤位義賣魔術道具，二人輪流表演魔術及售貨，相當合拍。統籌老師練思宇主任說：「這組學生學習魔術初時，經常『穿崩』，但經過多月來不停練習，表現得有板有眼。他們亦花了不少心力在推銷演說方面。」

四位學生異口同聲表示，能一嘗小檔主的滋味，當中很有成就感，對此許定國校長也感到十分開心。「對同學來說，知識固然重要，但現今很多基礎知識也容易上網得到，反之思維的發展、自信心的培養等，則需透過其他學習體驗如這類學生市集等，讓他們有所得着。」

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撰文 : 許定國 佛教林炳炎紀念學校校長

中小學教育 佛教林炳炎紀念學校 創業 表演 設計 市集 學校 小學

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