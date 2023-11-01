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羅密歐與祝英台丨蔣祖曼告別硬朗形象演風騷老闆娘　風姿綽約盡展女人味【多圖】

娛樂 12:26 2023/11/01

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

蔣祖曼在《羅密歐與祝英台》演客棧老闆娘英華。

陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣主演的TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》在昨晚（10月31日）有新角色、新地點登場，分別是陸和客棧的老闆娘英華（蔣祖曼飾）與各有特色的手下-金魚（唐嘉麟飾）、木村（張韡騰飾）、忟水叔（黃煒溏飾）、火爆姐（尹詩沛飾）、魯土（程浩駿飾），以及陸和客棧所在位置-第八區。

《羅密歐與祝英台》劇情講述梁山伯/萬事通（陳豪飾）受傷後獨自到了第八區，遭英華兒子皓仔（何珀廉飾）救起並藏在客棧中；及後山伯意外洞悉英華賊婆身份，遭英華槍指意圖滅口，祖曼該幕表現甚有台型。

羅密歐與祝英台丨古佩玲初戀Long-D甜中帶酸　佛系Kelly吸取教訓一切隨緣

蔣祖曼在《羅密歐與祝英台》登場。

風姿綽約老闆娘

昨晚《羅密歐與祝英台》是祖曼（Joman）晒冷之夜，除了大晒型格花式開槍，又先後以五個不同造型登場，情緒變化及起伏亦很大；在開首的跳舞場口，Joman是八面玲瓏、風姿綽約的老闆娘；以「計中計」引老千易先生（李啟傑飾）上釣時、是溫柔和順的小鳥依人；發現不速之客梁山伯時、是狠勁十足的不耐煩市儈女；面對手下時、是時而發惡、時而有義氣的霸氣Leader；面對愛兒皓仔時、是溫柔的慈母、

短短一集如此有發揮，令人更期待角色背景故事及後續發展，網民亦留言正評：「應該是厲害角色」、「造型唔錯」、「蔣祖曼好有型」。

此外，昨晚Joman智破老千易先生場口，不少網民看得十分肉緊，尤其老闆娘含淚答應易先生求婚一幕，更讓不少網民大叫「小心老千」，幸好一切最終只是老闆娘反咬老千的局中局。

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蔣祖曼笑到想嘔

談到是次角色，演祖曼笑言付出了不少第一次，包括跳舞及拍打戲，當中最大挑戰是跳舞：「劇組之前已經安排咗跳舞老師教我，拍嘅時候現場又有舞指，最好笑係拍嗰陣成班『手下』為咗等我跳得輕鬆啲，個個跟住我一齊跳。」

祖曼續指，拍攝《羅密歐與祝英台》過程勁開心：「我真係未試過開工係笑到想嘔，成Team陸和館實在太好玩。」自稱真人「硬掘掘」的祖曼，又笑指劇中嫵媚場口全靠陸和館一眾男手下教路。

談到角色造型，祖曼指以西部牛仔Feel為主，並謂很難得在劇集中穿裙子亮相：「造型嘅配件都幾多，除咗恤衫、仲有束衣背心同好多裙，我好少拍劇著咁多裙，另外仲有長Boot、槍袋、頸鏈、假髮，出到嚟效果好好。」

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獲封封「獨立電影女皇」

蔣祖曼一向演技佳，近年因為演TVB劇令形象入屋，但其實她初出道時參與大批獨立電影，代表作包括《蝴蝶》、《霧》、《戀人路上》、《大藍湖》等，作品曾獲威尼斯國際電影節、釜山國際電影節、東京電影節等選映參展，因此被封「獨立電影女皇」。

另外，蔣祖曼和任職電影幕後的陳卓麒在2014年結婚，於2015年誕下女兒，現育有一個繼子及一個女兒。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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