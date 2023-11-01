35歲林皓霆疑受情緒病困擾輕生　曾與陳嘉寶出書蔡穎恩合辦節目未播已離世

▲ 林皓霆籌備一年的時裝節目《衫P》，節目未播出已離世。

寰亞藝人兼時尚達人林皓霆（Charles）於前日（10月30日）離世，終年35歲。寰亞藝人管理有限公司及林皓霆官方IG撰文證實事件，所屬公司發出的聲明提到，Charles近年飽受情緒病煎熬，他一直以積極態度面對，但卻突然傳來噩耗，身邊親友大感傷痛。

其生前好友蔡穎恩、陳嘉寶及導演彭秀慧，各自在社交網站公布Charles的死訊。

而前晚（10月30日）北角發生一宗燒炭自殺案，35歲姓林男子倒斃於賓館房間內，警方在現場檢獲遺書，資料與Charles相近。

寰亞藝人林皓霆離世 終年35歲

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節目未播已離世

Charles近來一直與藝人好友蔡穎恩（Evelyn）合作網上時裝節目《衫P》，二人籌備節目近一年，節目中邀請多位星級嘉賓打造全新形象。由設計主題、邀請嘉賓、服裝造型，以至場地安排均由Charles和Evelyn親自主理。

節目原定於本周六（11月4日）正式在YouTube全新頻道「Highlighter橫間道」推出，昨早才發布新聞稿，晚上便傳來Charles死訊，令人感到非常惋惜。

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Charles與Evelyn上周三（10月25日）到旺角為節目作宣傳，接受傳媒訪問時，Charles感謝經理人發掘其愛說話的潛能，沒想到自己能主持一個節目，讓他成功解開「亂噏嘢」封印，原來很享受在鏡頭說話。

Charles與Evelyn還直言因為是次合作，讓兩人關係更進一步，發展出超越友誼關係，由好友升格為家人。

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曾與陳嘉寶出書

除了Evelyn，Charles亦與陳嘉寶（Anjaylia）份屬好友，Anjaylia結婚時曾擔任其姊妹團成員之一。三人不時結伴出席時裝品牌活動，私下亦時常相約出國旅遊，早前於7月才到台北旅行，可惜如今只能成追憶。

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2016年，Charles與Anjaylia合作推出一本名為《Behind The Scene》的散文相集，當時他因對時尚博客的前景感到茫然失措，而萌起出書念頭，盼望藉此更深入確認自己的未來，同時讓更多讀者認識及了解他。

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