  • 29°C
香港時間 : 20231101日 (週三) 15:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兒童健康】14歲男生持續肚瀉兩個月 照腸鏡驚見「20顆珍珠」醫生揭恐怖後果

兒童健康 13:45 2023/11/01

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

14歲男童持續肚瀉兩個月 照腸鏡驚見「20顆珍珠」。

學生腹瀉可大可小，浙江杭州一名14歲男童，飲食定時兼是運動健將，但他兩個月前突出現持續肚瀉，照腸鏡驚見「20顆珍珠」瘜肉，醫生揭恐怖後果。

最新影片推介：

童學園
【童學園】嶺南大學香港同學會小學　小班活動教學提倡關愛文化

綜合內地媒體報道 ，有鑑於男童祖父及父親均因結腸癌去世，兩位直系親人在確診前均有大便不成型、不規律等症狀，男童媽媽遂帶兒子到當地醫院求診，經接受腸鏡檢查，結果顯示，男童肛緣40厘米的位置起，佈有20多顆「珍珠」狀的瘜肉，若置之不理，很有可能會發展成結腸癌。

家人接受主診醫生提議，讓男童做切除瘜肉，且進行定期隨診，以防全腸道切除可能帶來的嚴重後果，並減少手術對男童生活的影響。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

天瑜爸爸丨天瑜因醫療事故變植物人 爸爸赴警總落口供追究刑責11月中接受手術
今日 10:47
天瑜爸爸丨天瑜因醫療事故變植物人 爸爸赴警總落口供追究刑責11月中接受手術
癌症殺手｜80後港男工作辛苦受氣　慘被裁員後揭患胰臟癌已擴散
今日 11:55
癌症殺手｜80後港男工作辛苦受氣　慘被裁員後揭患胰臟癌已擴散
排便解碼｜大便又油又臭是「脂肪便」　醫生揭3大成因嚴重恐是患癌先兆
今日 12:03
排便解碼｜大便又油又臭是「脂肪便」　醫生揭3大成因嚴重恐是患癌先兆

你可能感興趣

天瑜爸爸丨天瑜因醫療事故變植物人 爸爸赴警總落口供追究刑責11月中接受手術
今日 10:47
天瑜爸爸丨天瑜因醫療事故變植物人 爸爸赴警總落口供追究刑責11月中接受手術
癌症殺手｜80後港男工作辛苦受氣　慘被裁員後揭患胰臟癌已擴散
今日 11:55
癌症殺手｜80後港男工作辛苦受氣　慘被裁員後揭患胰臟癌已擴散
排便解碼｜大便又油又臭是「脂肪便」　醫生揭3大成因嚴重恐是患癌先兆
今日 12:03
排便解碼｜大便又油又臭是「脂肪便」　醫生揭3大成因嚴重恐是患癌先兆
兒童健康 網絡熱話 癌症 養生 壓力 手術 治療 醫生 杭州 跑步

最高瀏覽

寰亞藝人林皓霆離世　終年35歲
寰亞藝人林皓霆離世　終年35歲
食用安全｜女子住5星級酒店飲樽裝水　驚飲出異味怒告酒店
食用安全｜女子住5星級酒店飲樽裝水　驚飲出異味怒告酒店
珍惜眼前丨36歲前模特兒骨癌離世遺2幼女　愛妻號老公歷數年焦慮終走出低谷
珍惜眼前丨36歲前模特兒骨癌離世遺2幼女　愛妻號老公歷數年焦慮終走出低谷