【兒童健康】14歲男生持續肚瀉兩個月 照腸鏡驚見「20顆珍珠」醫生揭恐怖後果

▲ 14歲男童持續肚瀉兩個月 照腸鏡驚見「20顆珍珠」。

學生腹瀉可大可小，浙江杭州一名14歲男童，飲食定時兼是運動健將，但他兩個月前突出現持續肚瀉，照腸鏡驚見「20顆珍珠」瘜肉，醫生揭恐怖後果。

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綜合內地媒體報道 ，有鑑於男童祖父及父親均因結腸癌去世，兩位直系親人在確診前均有大便不成型、不規律等症狀，男童媽媽遂帶兒子到當地醫院求診，經接受腸鏡檢查，結果顯示，男童肛緣40厘米的位置起，佈有20多顆「珍珠」狀的瘜肉，若置之不理，很有可能會發展成結腸癌。

家人接受主診醫生提議，讓男童做切除瘜肉，且進行定期隨診，以防全腸道切除可能帶來的嚴重後果，並減少手術對男童生活的影響。

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責任編輯︰王明芳