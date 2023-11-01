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大閘蟹｜內地黑心商人用草酸洗劣質蟹　扮「青殼白肚」優質大閘蟹出售

食用安全 12:26 2023/11/01

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有內地黑心商人用草酸洗劣質蟹，扮「青殼白肚」優質大閘蟹出售。

秋風起，正是品嚐大閘蟹的最佳季節，不少港人更專程北上搶購平價蟹。不過近日有內地傳媒揭發，有黑心商人疑使用工業用草酸浸泡螃蟹，扮成「青殼白肚」的優質大閘蟹出售。有專家指出，工業草酸含大量重金屬，食用後可致中毒。

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根據《澎湃新聞》報道，記者暗訪大閘蟹產地之一的湖北洪湖，發現多間水產店使用草酸浸泡和清洗劣質蟹螃蟹，使其賣相變得吸引，扮成青殼白肚的優質大閘蟹出售。

記者假扮成買家與商販接觸，對方表示「你要洗的話，我用藥跟你一泡乾淨了，你在外面買的那種很白的（蟹），就是用藥洗了的」。

記者拍攝到的片段顯示，商販將草酸粉加入浸泡螃蟹的水中，水面隨即可見大量泡沫，而浸泡10分鐘後，螃蟹已變成「青殼白肚」。商販又說，「泡了之後養幾天，越養越白」。

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記者其後又走訪鎮上的漁具店，發現大部分均有草酸、檸檬粉出售，價格低至8元一斤，有職員指一斤草酸可以洗百斤螃蟹。從片中見，草酸粉的包裝上標明為「內蒙古自治區通遼金煤化工有限公司製作」。

亦有另一間漁具店職員向記者介紹草酸的用法，指「洗了要當時賣，洗了之後馬上要用清水漂，用網子擺一下以後用清水漂，漂了以後不能放時間長，有損傷的」。

華東理工大學食品科學與工程系教授劉少偉表示，食用級的草酸一般問題不大，但價錢較昂貴，故商販使用的可能是便宜的工業草酸，工業用草酸含有很多重金屬，食用後可引致重金屬中毒。

進食含大量草酸食物可引致中毒

事實上，早在多年前，內地已有不法商人使用使用草酸洗蟹，以偽冒為大閘蟹。本港食物安全中心曾指出，進食含有大量草酸的食物可引致食物中毒，患者會出現胃部不適、鈣水平偏低、神經系統及腎臟受損等症狀。

中心提醒，消費者應光顧可靠、衞生的店鋪，並選購外殼完整、有光澤和沒有異味的活生大閘蟹，亦必須徹底清洗和煮熟才食用。

專家：蟹膏爆棚或被餵激素

本港海關上周日（22日）偵破歷來最大宗的走私大閘蟹案，亦有市民網購大閘蟹後，發現大閘蟹鰓部發黑、蟹膏呈流質等。大閘蟹專營商新三陽負責人陳眺明早前在電台節目表示，這類有問題的蟹俗稱「坑渠蟹」，一般在漁塘或水氹中生長，部份是野生，每到大閘蟹季節，就會有人前往捕撈，紮好打包後再運往香港。

他又指，曾有人向其推銷懷疑走私大閘蟹，他出於好奇品嚐，覺得蟹膏特別「爆棚」，後來發現該批蟹較同期其他蟹成熟，懷疑有人在短時間內餵蟹吃激素，刺激牠們產生蟹膏。

陳眺明建議，市民選購大閘蟹時，可留意色澤，若蟹身呈青綠色並帶有油光，就是優質大閘蟹；相反顏色暗啞，就可能不太健康。

揀大閘蟹秘訣

揀選大閘蟹、洗蟹、蒸蟹及拆蟹其實都大有學問。新鮮的大閘蟹通常稱為「黃毛金爪」，黃毛即是在陽光照射下會呈啡紅色，輕力拉扯爪位時，會有反抗力，即代表夠生猛。一般約有4両半至5両已夠甘香肥美，揀蟹時可輕力按下眼位，如有即時反應即代表新鮮。

如買回家後並非即食的話，應先以濕毛巾敷住蟹身，亦不要拆走蟹身上的水草或綿繩，否則會被鋒利蟹鉗弄傷。而清蒸就是最常見食大閘蟹的方法，可品嘗蟹膏蟹黃原汁原味。

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責任編輯：羅嘉欣

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