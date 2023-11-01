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MIRROR丨迪士尼慶祝出道5周年　鏡粉一早赴樂園準備會見12子【多圖】

娛樂 12:33 2023/11/01

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

男團MIRROR於迪士尼慶祝成軍5周年！

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的本地男團MIRROR出道5周年！

為慶祝MIRROR成軍5年，MIRROR Official Fans Club於今天（1日）假香港迪士尼樂園舉辦《MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet》，12子與鏡粉歡聚。

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冰上火花丨美藉冰球員遇恐佈意外慘死　《冰上火花》首播神預言「刀鞋割喉」?

鏡粉準備見MIRROR

大批鏡粉於今天早上在迪士尼樂園門口排隊入場，準備跟MIRROR見面，現場秩序良好。

12子齊集會見傳媒，擺甫士拍照並接受訪問，氣氛愉快。

點擊圖片放大
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MIRROR成員丨呂爵安慶祝小如豬19歲生日　送肉嘴細妹即避開兄妹互動勁好笑

最新影片推介：鄭子誠劉倩怡專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄭子誠相伴抗情緒病令愛昇華　劉倩怡學懂去愛：感覺找回生命的核心

記者：游艾維、陳淑霖

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