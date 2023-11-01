MIRROR丨迪士尼慶祝出道5周年 鏡粉一早赴樂園準備會見12子【多圖】
娛樂 12:33 2023/11/01
由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的本地男團MIRROR出道5周年！
為慶祝MIRROR成軍5年，MIRROR Official Fans Club於今天（1日）假香港迪士尼樂園舉辦《MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet》，12子與鏡粉歡聚。
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鏡粉準備見MIRROR
大批鏡粉於今天早上在迪士尼樂園門口排隊入場，準備跟MIRROR見面，現場秩序良好。
12子齊集會見傳媒，擺甫士拍照並接受訪問，氣氛愉快。
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