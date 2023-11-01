升中面試︱Band1、Band2及Band3 中學Banding如何劃分？

▲ 中學的Banding是如何區分的。

家長為子女準備入讀中一時，經常會聽到Band1中學、Band2中學及Band3中學，中學的Banding是根據甚麽準則來劃分？為甚麽有些中學被列為Band1中學，而有些中學被列為Band2中學及Band3中學呢？

中學的Banding如何區分？

坊間將不同的中學分為3個組別，分別是Band1中學、Band2中學及Band3中學。事實上，中學是不分banding，只有學生分banding。至於為甚麽有些中學被列為band 1中學，原因是這些中學在中一自行及中一派位階段，絕大部分甚至100%取錄band 1學生。

換言之，所謂的中學Banding，是取決於中學取錄哪個Banding學生人數佔比，即取錄較多Band1學生，坊間稱為Band1中學；取錄較多Band2學生，坊間則稱為Band2中學，如此類推。

學生的Banding如何區分？

中學沒有Banding，但教育局會按照按呈分試及編班試，將小六的學生分為3個Banding，為學生報考中學及中學取錄學生提供依據。

根據現行的機制，學生需要在小五下學期、小六上學期及小六下學期，總共要考三次呈分試，教育局的升中派位電腦系統會將3次呈分試成績標準化，再根據學校「中一入學前香港學科測驗」（Pre-S1）的抽樣平均成績作參考，最後整理出全港學生的成績次第(Rank Order)（RO成績），由高至低排列平均分為Band 1、Band 2 和 Band 3學生。

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