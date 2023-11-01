【新冠肺炎】浸大研究：55%患者有後遺症　服用中藥較快轉陰性

▲ （浸大圖片）

浸會大學中醫藥學院發現，去年第五波新冠疫情期間向「浸大中醫抗疫遠程醫療中心」求診的患者當中，約55%人在確診後半年至1年，仍出現最少一種長新冠症狀，最常見是疲倦、腦霧和咳嗽。

研究又發現在感染新冠後服用中藥的患者，快速測試轉呈陰性的時間比未服用中藥的患者短，且症狀明顯減輕。相關研究結果已透過多篇論文，在國際學術期刊《Journal of Medical Virology》及《The American Journal of Chinese Medicine》發表。

浸大在2021年底香港爆發第五波新冠疫情期間，成立「浸大中醫抗疫遠程醫療中心」，為新冠病人提供免費遙距診療服務。浸大中醫藥學院的專家組又參考內地的診療方案和臨床經驗，制定《香港新型冠狀病毒感染中醫診療方案》，作為浸大新冠病毒臨床診療規範。浸大中醫抗疫遠程醫療中心根據該方案，為新冠患者、緊密接觸者及照顧者作診斷、治療和預防。

咳嗽是感染初期最常見新冠症狀

浸大中醫藥學院臨床部主任卞兆祥領導的研究團隊，對浸大遠程醫療中心在第五波疫情期間所收集的病人數據，進行回顧性研究。團隊分析約1.3萬名在2022年3月中至5月初受感染並接受居家隔離的新冠患者，在確診後第1至4周的症狀。

結果顯示，93%患者出現最少一種症狀。感染第一周最常見的症狀是咳嗽（91%）、咯痰（75%）、咽乾（50%）及咽痛（44%）。17%患者在感染四周後仍出現上述症狀，儘管大部分症狀會隨時間續漸減退，惟出現疲倦的情況呈上升趨勢。

服用中藥較快轉陰

研究團隊又從該批患者中，按年齡、性別和疫苗注射記錄等，篩選311名在確診後10天內曾服用5天中藥的患者，以及311名在確診後10天內沒有服用任何中藥的患者，以比較中藥療效。

結果顯示，在感染新冠後10天內服用中藥的患者，其快速測試轉呈陰性的時間中位數是7天，出現的症狀種類中位數是4種，症狀比未服用中藥的患者明顯減輕；未服用中藥患者轉陰的中位數是八天，症狀種類中位數是11種，反映中藥是治療新冠感染的有效方案。

五成半病人感染半年仍後有「長新冠」症狀

研究團隊又在2022年11月至2023年1月，根據浸大遠程醫療中心數據庫的記錄，以電話跟進在2021年12月至2022年5月期間求診的新冠患者，以了解他們在感染半年至一年後的症狀及風險因素，成功訪問6,242人。

研究發現，55%患者在調查期間仍有最少一種長期症狀，即「長新冠」或「新冠後遺症」。最常見的症狀是疲倦（36%）、腦霧（34%）和咳嗽（31%）。此外，女性、中年人士、肥胖人士、有其它伴隨疾病如眼或耳鼻喉科、消化系統、呼吸道、高血脂和心血管疾病，以及感染初期症狀多的患者在感染新冠後，更容易出現長新冠。而注射三針或以上疫苗與是否出現長新冠並無明顯關聯。

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責任編輯：吳卓峰