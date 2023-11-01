  • 29°C
香港時間 : 20231101日 (週三) 13:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】浸大研究：55%患者有後遺症　服用中藥較快轉陰性

社會 12:00 2023/11/01

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

（浸大圖片）

浸會大學中醫藥學院發現，去年第五波新冠疫情期間向「浸大中醫抗疫遠程醫療中心」求診的患者當中，約55%人在確診後半年至1年，仍出現最少一種長新冠症狀，最常見是疲倦、腦霧和咳嗽。

研究又發現在感染新冠後服用中藥的患者，快速測試轉呈陰性的時間比未服用中藥的患者短，且症狀明顯減輕。相關研究結果已透過多篇論文，在國際學術期刊《Journal of Medical Virology》及《The American Journal of Chinese Medicine》發表。

浸大在2021年底香港爆發第五波新冠疫情期間，成立「浸大中醫抗疫遠程醫療中心」，為新冠病人提供免費遙距診療服務。浸大中醫藥學院的專家組又參考內地的診療方案和臨床經驗，制定《香港新型冠狀病毒感染中醫診療方案》，作為浸大新冠病毒臨床診療規範。浸大中醫抗疫遠程醫療中心根據該方案，為新冠患者、緊密接觸者及照顧者作診斷、治療和預防。

咳嗽是感染初期最常見新冠症狀

浸大中醫藥學院臨床部主任卞兆祥領導的研究團隊，對浸大遠程醫療中心在第五波疫情期間所收集的病人數據，進行回顧性研究。團隊分析約1.3萬名在2022年3月中至5月初受感染並接受居家隔離的新冠患者，在確診後第1至4周的症狀。

結果顯示，93%患者出現最少一種症狀。感染第一周最常見的症狀是咳嗽（91%）、咯痰（75%）、咽乾（50%）及咽痛（44%）。17%患者在感染四周後仍出現上述症狀，儘管大部分症狀會隨時間續漸減退，惟出現疲倦的情況呈上升趨勢。

服用中藥較快轉陰

研究團隊又從該批患者中，按年齡、性別和疫苗注射記錄等，篩選311名在確診後10天內曾服用5天中藥的患者，以及311名在確診後10天內沒有服用任何中藥的患者，以比較中藥療效。

結果顯示，在感染新冠後10天內服用中藥的患者，其快速測試轉呈陰性的時間中位數是7天，出現的症狀種類中位數是4種，症狀比未服用中藥的患者明顯減輕；未服用中藥患者轉陰的中位數是八天，症狀種類中位數是11種，反映中藥是治療新冠感染的有效方案。

五成半病人感染半年仍後有「長新冠」症狀

研究團隊又在2022年11月至2023年1月，根據浸大遠程醫療中心數據庫的記錄，以電話跟進在2021年12月至2022年5月期間求診的新冠患者，以了解他們在感染半年至一年後的症狀及風險因素，成功訪問6,242人。

研究發現，55%患者在調查期間仍有最少一種長期症狀，即「長新冠」或「新冠後遺症」。最常見的症狀是疲倦（36%）、腦霧（34%）和咳嗽（31%）。此外，女性、中年人士、肥胖人士、有其它伴隨疾病如眼或耳鼻喉科、消化系統、呼吸道、高血脂和心血管疾病，以及感染初期症狀多的患者在感染新冠後，更容易出現長新冠。而注射三針或以上疫苗與是否出現長新冠並無明顯關聯。

最新影片推介：

TOPick診症室
【TOPick診症室】中風1分鐘死200萬腦細胞　醫生拆解中風成因及先兆

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰

治療 肺炎 大學 咳嗽

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

寰亞藝人林皓霆離世　終年35歲
寰亞藝人林皓霆離世　終年35歲
食用安全｜女子住5星級酒店飲樽裝水　驚飲出異味怒告酒店
食用安全｜女子住5星級酒店飲樽裝水　驚飲出異味怒告酒店