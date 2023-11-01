醫學美容丨「5類醫美」項目很危險　醫美專家 : 又痛又貴還提高致癌風險

▲ 醫美專家提醒「5類醫美」項目很危險，又痛又貴還提高致癌風險。

近年醫學美容大行其道，不過有相關範疇醫生卻提醒醫學美容雖快速見效，但當中其實暗藏不少隱憂，更指有數個項目更是「生人勿近」，包括埋線拉提（Thread lifts）、俄式豐唇（Russian lip fillers）、日光浴機（Sunbed）等等，因為這些手術不僅昂貴，還可能導致臉部變形。

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居住在倫敦的醫美醫生Richard Devine早前於TikTok上載影片，指時下流行的醫美項目其實具一定風險，當中有數類型更是非常危險。首先是雕線拉提（Thread lifts），Richard指這是透過將線材埋入肌膚內，改善皮膚鬆弛。他指雖然這種醫美方式比較不具侵入性，但會造成疼痛、不持久，還很昂貴。

其次是俄式豐唇，Richard 表示「俄式豐唇」其實是從嘴唇內側向外注射填充物，來達成豐唇的效果，提醒「絕對別做，除非你想看起來像鴨子」。

再者，Richard強調，絕對不要由美容師或非醫療專業人士進行醫美項目，因為他們沒有受過專業訓練，可能無法處理相關的併發症，甚至在出現問題時「搞消失」。另外，Richard警告，一種波尿酸填充物（Juvederm）近年常被用於填補凹陷，讓臉部某些位置更加豐滿，但這類型的填充物會隨著時間推移，而逐漸膨脹，導致最初填充的部位變得扭曲。最後，Richard透露，日光浴床會破壞人體的膠原蛋白，讓皮膚看起來有皺紋，從而帶來誘發癌症的風險。

▲ 醫美醫生Richard Devine早前於TikTok上載影片指，時下流行的醫美項目其實具一定的風險。(影片截圖)

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責任編輯：羅嘉欣