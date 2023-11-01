好去處｜本地人氣插畫家LLH限定展覽　Pipi新產品粉絲必買【內附地址】

▲ （kkplus instagram）

香港本地一直有不少人氣插畫家，每逢市集均會吸引大批粉絲們「朝聖」購買其原創產品。要數最受歡迎的其中一位，插畫家 LLH一定榜上有名。其原創角色PiPi外形可愛趣怪、造型百變，繼之前化身小學雞、旅行家、睡衣PiPi之後，今次變成長腿版PiPi，並帶來一系列的新產品，現身kkplus x LLH《 1st Members Meeting of The Long Legs Club》展覽！

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今次kkplus聯乘LLH舉行的展覽，將在11月4至12月3日，於kkplus銅鑼灣希慎店舉行。是次展覽亦是LLH創作6年以來首個個人展覽，別具意義。而身任其創立的長腿協會會長的LLH，亦將這個概念放入是次創作系列中，展覽將會展示五張全新長腿版PiPi畫作，並邀請大家一齊玩Effect拉長雙腳，加入長腿協會！

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喜愛Pipi的粉絲們，過往必定曾買過公仔、Phone Case、電話繩、行李牌等周邊。每出新款總會帶來驚喜的LLH，今次展覽所推出的Pipi周邊是過往甚少出現的產品，如長腿ss時鐘、長腿版Pipi毛巾、T-shirt、手把鏡、Memo便利貼、襟章等，連備受歡迎的PiPi公仔，今次也推出30cm 長腿別注版！粉絲們絕對不能錯過今次儲齊特別版PiPi造型的機會，趕緊入手！



＊凡於展覽期內購買週邊產品滿指定金額，更可獲贈長腿協會會員卡一張，每張也得到官方認證印上序號，甚具收藏價值。LLH更會於11月4日現身展覽，消費滿指定金額更可獲贈LLH親筆簽名A2 會場海報乙張。

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kkplus x LLH《 1st Members Meeting of The Long Legs Club》展覽

日期：11月4日至12月3日

地點：KKPLUS銅鑼灣希慎店（銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場207-209號舖）

記者：Panda