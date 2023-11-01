【傷健共融】香港耀能協會辦60週年暨員工答謝晚宴 繼續提供專業優質康復服務造福社會

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡先生(前排右四)、中華人民共和國香港特別行政區行政長官夫人兼協會贊助人李林麗嬋女士(前排右三)聯同香港耀能協會董事會主席彭徐美雲女士(前排右二)以及一眾董事會副主席及協會多位前任及現任董事會及管理委員一起進行協會誌慶的切餅儀式。 (大會提供照片)

政府在今年施政報告中提及支援殘疾人士及照顧者，進一步推動傷健共融。為殘疾人士提供康復服務的香港耀能協會於早前舉行60週年暨員工答謝晚宴，邀請到勞工及福利局局長孫玉菡先生擔任晚宴的主禮嘉賓，聯同中華人民共和國香港特別行政區行政長官夫人兼協會贊助人李林麗嬋女士一起出席是次晚宴。

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過去4年，香港耀能協會因原定的週年晚宴因疫情關係取消，今年終於順利復辦，與近1,000位嘉賓、員工和合作的企業聚首一堂。

香港耀能協會今年迎來60週年，服務規模愈見廣泛及多元化，並已成為社會福利署津助的非政府機構中第五大的受助機構。

主禮嘉賓孫局長致辭時表示，協會在60年間不論服務使用者數目以至資助均增長不少，正體現了隨著經濟發展，政府及社會各界都希望與有需要群體分享經濟成果。孫局長表示：「政府在今年施政報告中推出多項措施支援殘疾人士及照顧者。香港耀能協會是本港康復界的龍頭機構，政府將繼續與協會一起努力，共建關愛社會。」

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡先生提及，政府在今年施政報告中推出支援殘疾人士及照顧者。(大會提供照片)

該協會董事會主席彭徐美雲女士致辭時，感謝員工在疫情期間盡忠職守，讓協會挺過難關，並開展更多新服務。

該協會在未來繼續提升服務的質素，實踐「耀承所授、卓越展能」宗旨，讓更多的服務使用者得到適切的教育、照顧和訓練，幫助他們展現潛能，閃耀人生、走得更遠。

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責任編輯︰王明芳