勿說是推理｜潛意識影響負面情緒致抑鬱症？　醫生從《勿說是推理》剖析潛意識行為成因

▲ 醫生從《勿說是推理》剖析潛意識行為成因。

筆者最近看了極之燒腦的超人氣電影《勿說是推理》，故事講述爆炸頭的破案天才久能整到訪廣島，他被捲入一宗詭秘的豪門家族爭産案，案情之所以複雜除了涉及金錢，還有遺産繼承人的家庭成員爭拗，繼承人必須拆解到遺囑中的謎語才能繼承巨額遺産，當中還涉及流傳在家族中受詛咒的傳說，因為家族後人不斷離奇死亡！

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久能整曾經說過：「人們總是從主觀的角度看事情，並認為自己看到的就是對的！」、「除非有個人能站在極度客觀的角度，否則有多少人就有多少真相！」在會診期間，筆者也會會見不同的心理或精神病患者，在這診斷的過程中，治療師也要像偵探一樣抽絲剝繭，找出事實的真相。

心理分析大師榮格（Carl Jung) 認為，每個人的意識行為是受到看不見的潛意識所影響，而潛意識也可以分為「個人潛意識」（Personal Unconscious）和「集體潛意識」（Collective Unconscious）。通常情緒病是由壓力所引發，當中的壓力包括家庭、愛情或工作等等，但問題在於面對同樣的壓力，有人處之泰然，有人出現負面情緒反應，最終衍生出抑鬱症或焦慮症，其背後原因是因為每個人都受到個人潛意識所影響，從而對事物作出主觀性批判。

另一方面，不難發現很多壓力是和人與人之間的交往有關，如果涉及的人際關係問題發生在家庭裡面，這樣就與電影橋段「受詛咒的家族傳說」不謀而合。每一個家庭有著看不見的潛法則，當進行心理分析（Psychoanalysis)，就會發現一直影響家族的集體無意識，可能就是所謂的「家族傳說」或是「家庭潛法則」。

此外，每一個小孩也像未凝固的水泥，在童年時每一個人也會受到父母的影響，原生家庭的父母灌輸了什麼，孩子長大後就成為什麼。部份情緒病患者，表面上看他們的壓力是失戀或職場人際問題，他們在感情上或工作上一直留意別人的心情，但實際上他們忽視了其問題可能是源於原生家庭，因為在童年時被灌輸的心靈已經成為凝固的水泥深深地埋藏在個人潛意識，最終影響著他們長大後的社交和人際關係。換言之，表面上看是失戀或職場問題，實際上是原生家庭問題！

久能整也曾經說過：「真相不只一個，但事實只有一個！」雖然幫助患者找到他們的心理公式（Psychological Formulation）是一件很燒腦的過程，但治療師也應該協助患者開展一趟自我認識的旅程，尋根究底回到問題的起端。只要能像爆炸頭久能整那樣站在客觀的角度，這樣就能水落石出，畢竟事實只得一個！

文章獲林震醫生授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《勿說是推理》