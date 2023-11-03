直資中學︱獨特宿舍文化及雙軌課程　東九滙基中一面試4大貼士

▲ 滙基書院（東九龍) 是觀塘區的直資英文中學，鄭建德校長分享中一面試4大貼士。

滙基書院（東九龍) （以下簡稱：滙基）是觀塘區的直資中學，每年有近2,800人爭160個學位，即大約只有6%考生成功獲取錄，競爭激烈程度可見一斑。東九滙基深受家長熱捧的背後，除了因為東九滙基是本港少有設有宿舍的中學，更加是因為滙基課程「雙軌制」，學生可以應考香港中學文憑試（DSE），更可以選擇國際高級程度會考（IAL）課程。

滙基書院（東九龍)創校20年，歷年DSE 、國際普通中學教育文憑（IGCSE） 及IAL的成績均相當不俗。校長鄭建德博士表示，今年該校有88%學生獲得JUPAS （大學聯招）取錄，當中有96%入讀學位課程，而其中又有46%的學位課程是來自港大、中大及科大，即大概有4成學生入讀「三大」，學術成績繼續穩步上揚。

IGCSE方面，該校的考生有接近9成取得了Grade 7 或以上成績（相等於舊制中A 及A*的成績）。鄭校長表示相當欣慰：「人哋兩年嘅課程，我哋學生用一年去完成，而且有咁嘅成績，我都為佢哋而驕傲。」此外，雖然東九滙基只是第四屆國際高級程度會考（IAL），IAL成績亦相當優異，今年該校應考的20多位理科生，共取得近60個A或A*。

學校於本學期起，IAL 除理科（物理、化學、生物、數學）外更增添人文商業科選擇，涵蓋經濟、商業、地理及數學，換言之，人文學科較強的學生從此也可選擇報考IAL。鄭校長表示，目前人文商業科是起始階段，大約有10位學生修讀，展望未來人數將逐步增至與理科組合相約。

宿舍文化培養社交自理能力

滙基書院（東九龍) 其中一個甚受歡迎的特色，是學校獨特的宿舍文化。學校規定，所有中一新生需入住宿舍3個月，從中學習生活紀律、群體協作精神、社交和自理能力等等。

鄭校長說，家長很支持宿舍培訓，學校要求學生入宿時要把電話交由老師保管，直至星期五放學才取回電話回家。學生每天起身需自行收拾床鋪，然後一起吃過早餐上堂；放學後，大家到圖書館做功課，之後各自參與不同的課外活動，例如劍擊、打波、游水等等，晚餐後是自由時間，每晚10時全體宿生便關燈睡覺。

這樣富紀律的作息生活，讓學生時間運用得更好，生活更充實。

學校的宿舍生活亦包含了特設的培訓環節，例如透過排練戲劇去讓學生學習待人處事的技巧；通過攀石訓練去鍛練永不言敗的刻苦精神，利用籌組燒烤和外出購物活動去學習分工合作和購物理財。鄭校長補充表示，這些節目學校均會外聘專人或團體統籌，讓學生能在愉快的氣氛下進行體驗式學習。

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中一面試貼士

東九滙基每年有近2,800人爭160個學位，學校喜歡取錄那類型學生？鄭校長坦言，由於是英文教學，學校很着重學生的英語水準，考生要具備優秀的英語能力，學校也欣賞性格主動、活潑和勇於嘗試的學生，這些考生在面試的時候會有優勢。

鄭校長也强調，東九滙基是基督教氣氛濃厚的學校，但學校不會因為家長和考生是基督徒而「加分」，學生不需要是基督徒。考生無需在運動或音樂方面有傑出成就，「不會因學生擁有特異功能而獲得取錄。」

高才通子女揾校貼士

本港近年出現移民潮，港府近年為了搶人才，在「高端人才通行證計劃」（高才通）框架內添新措施，讓高才通持有人的子女可獲與本地生相同的資助入讀直資及公營學校，競爭會否因而更趨激烈？

鄭校長表示，考生如非本地學生，例如沒有呈分試作參考，主要會看他們的校內成績及面試表現作判斷。他強調，學校相當重視學生的英語程度，然而一般內地生在中文、數學等等很多科目雖表現優秀，唯獨英語水平與本地生仍有一段距離，預期內地生入讀該校的人數不會因今年有高才通計劃而大幅增加。

這不代表內地生進不了匯基，事實上學校一向都有收非本地生，有母語非華語的，也有內地生。

鄭校長舉例，現時該校有一位學生自幼隨父由香港遷上海生活，完成小學階段後回港升中，考慮到他的學業成績和各方面都表現優秀最後取錄，所以主要還是看個人的質素。

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記者：關敏慧