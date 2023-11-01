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和記電訊尊尚品牌SUPREME   率先發售OPPO Find N3 Flip^   淺金型號   瑰麗登場

特約 16:00 2023/11/01

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

和記電訊尊尚品牌SUPREME近日率先發售的OPPO Find N3 Flip淺金型號，機身瑰麗華美，配以Hasselblad哈蘇影像系統，內外兼備。哈蘇一直被譽為攝影界的Hermes，其相機及鏡頭以出色的解析度、準確的色彩還原度和對細節的捕捉而聞名遐邇，屬攝影師夢寐以求的珍寶。

哈蘇鏡頭 ─ 攝影界的Hermes

哈蘇鏡頭的魅力何在？這個瑞典品牌攝影傳奇具專業級的拍攝能力，以頂尖的畫質享譽全球，號稱「修圖無需」的相機，是一眾攝影愛好者追求的目標。現在，你不用以昂貴的價格購買哈蘇相機，只需入手一部OPPO Find N3 Flip，便可擁有專業級攝影體驗，無需繁瑣後期處理，絕對能滿足高品質要求的用家。

OPPO Find N3 Flip 採用頂級瑞典攝影品牌的超廣角哈蘇影像系統，影像細緻，色彩奪目。

OPPO Find N3 Flip的哈蘇三鏡影像系統包括5000萬畫素OIS廣角鏡頭、4800萬畫素超廣角鏡頭和3200萬畫素長焦鏡頭，無論拍攝遠景還是近景同樣有質感，配合摺疊的多角度懸停應用，令自拍都同樣可以用主鏡頭拍攝出精彩作品！

OPPO Find N3 Flip採用垂直外熒幕，用戶從外熒幕可迅速開啟最常用的功能，隨時隨地安排日程、拍照或切換音樂，更可即時回覆訊息，通訊暢通無阻。用戶更可自選外熒幕的桌布和版面，讓手機更顯獨特。另外此摺機支援快速閃充，23分鐘即可充電至50%電量@，加上高達4,300mAh的電池容量，強大的續航能力讓你可無憂外出工作及娛樂。

支援雙卡槽    旅遊更方便

OPPO Find N3 Flip另一優勝之處，就是支援雙實體SIM卡，讓你於同一部手機分別同時處理個人和工作事項。

SUPREME新舊客戶選用指定5G月費計劃尊享以下精彩禮遇：
■ 新客戶享淨機價折扣$1,750，現有客戶續約更享額外$200折扣*
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立即登記預訂或向各大SUPREME Shop查詢：https://bit.ly/3Q8tNG0

圖片只供參考。優惠受條款及細則約束。

^「率先」是以本地流動通訊營辦商為基礎，並以本宣傳資料刊登首日計算。
@基於在OPPO實驗室進行的測試，實際充電時間可能會因環境或個別設備的差異(如溫度變化和電池壽命)而有所不同。
*優惠期由即日起至2023年11月15日。優惠名額有限，先到先得，額滿即止。客戶需簽訂指定5G SIM月費計劃。
#客戶不能自選禮品款式及顏色。禮品數量有限，先到先得，送完即止。

（特約）