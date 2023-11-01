【樓宇僭建】甯漢豪：研究就違規個案引入不同罰則　更廣泛使用無人機巡查

▲ 發展局局長甯漢豪。（曾耀輝攝）

在9月初的一場「世紀黑雨」，令港島豪宅紅山半島出現山泥傾瀉，揭發多間獨立屋有潛建，亦有4成獨立屋佔有官地。發展局局長甯漢豪表示，在檢視《建築物條例》時候，研究引入不同的罰則，並根據僭建嚴重程度，判處相應的罰則。

選委界立法會議員江玉歡今日在立法會，就樓宇潛建物作口頭質詢，她關注現時政府有多少人員專責處理樓宇僭建物、違例加建樓層及霸佔官地的個案等資料。

發展局局長甯漢豪表示，屋宇署現時有720名人員負責處理僭建的個案，而地政總署則有610名人員負責政府土地執管的工作，兩個部門每年處理的僭建物舉報及非法佔用政府土地的個案分別平均約3萬宗及逾1萬宗。她補充，如有需要，部門會考慮外判工作，增加處理相關問題的能力。

善用科技增加巡查方式以提升執管效率方面，甯漢豪稱，屋宇署會更廣泛使用無人機，協助視察樓宇外部的僭建物，而署方現正開發新的系統，用備有相機和光學雷達的裝置的巡邏車輛，巡視各個區域的破損招牌；地政總署會繼續用無人機，提升巡查效能。她續指，在2024年起，屋宇署每年會就沒有遵從清拆令的個案，提出不少於3600宗檢控。

新民黨立法會議員何敬康關注當局會如何加強巡查樓宇內部的僭建物。

甯漢豪指，現時主要靠屋宇署透過舉報及地區人土提供的資料，每年揀選180至200目標樓宇，進入樓宇內部進行檢查。

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記者：戴朗希