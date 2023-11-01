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雙11優惠丨富豪酒店「雙十一」購物嘉年華　美酒佳餚限時優惠　

休閒消費 13:28 2023/11/01

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富豪酒店推出一系列網上商店限定驚喜優惠，餐飲折扣低至61折。(有關機構提供)

雙十一網購優惠又到，富豪酒店推出一系列網上商店限定驚喜優惠，餐飲折扣低至61折，旗下三間酒店更預備多款精選餐饗優惠，營造舒心忘憂空間，讓人盡享秋酌美食。

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富豪酒店推出「11.11購物嘉年華」，於11月10日至11月17日期間推出網上商店限定驚喜優惠，包括應節必備的感恩節滋味火雞及招牌拿破崙蛋糕系列，節日火雞外攜優惠低至66折，而傳統聖誕火雞及至尊臘味糯米聖誕火雞以優惠價港幣1,111元於網上商店供客人預訂，大家不妨預訂一隻，留待聖誕佳節與親朋好友共享，換領期至明年1月2日。

此外優惠活動期間，於網店預訂各款招牌拿破崙蛋糕，可享獨家8折優惠，與摯親好友安在家中分享幸福滋味，換領日期為2023年11月13日至12月29日。

富豪旗下三間酒店包括富豪機場酒店、富豪九龍酒店及麗豪航天城酒店亦推出精選餐饗優惠，於「11.11購物嘉年華」期間，於網店預購美食禮遇，折扣低至61折，當中包括享用「頂級安格斯漢堡」優惠、「無限暢飲歡樂時光套餐」、或是優惠價錢享用一款酒吧小食及一杯歡樂時光酒精類飲品。不妨於秋季豐收時節，與好友開懷暢飲，以美食佐酒，悠度歡樂時光。

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責任編輯︰陳珈希

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