秋季養生︱深秋乾燥2種體質女士易致病　中醫推介養生花茶調經防病

▲ 深秋乾燥2種體質女士易致病，中醫推介養生花茶調經防病。

秋風起，女士們要多注意秋天養生。註冊中醫師麥俊堅指出，秋季乾燥容易致病，尤其2種體質女性要特別留意。

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麥醫師表示，中醫認為秋季乾燥致病與體質關係密切。大致來說，陰虛或燥熱體質感受秋燥後容易發展為「溫燥」，而陽虛或體寒者則容易發展為「涼燥」。

其中陰虛或燥熱體質，表現為：

經血量多，血色較鮮，質地較稠，或氣味較重；

平時口乾口渴，容易飢餓，手心腳心發熱，或心煩易怒，睡眠夢伴隨盜汗，精神緊張或容易發怒，小便黃少。

另外，陽虛或寒濕體質則表現為：

經血量少，血色較淡，質地較稀，或伴有血塊及痛經；

平時四肢冰冷，精神疲憊，活動少但容易汗出，食慾不振，容易腹痛腹瀉，小便清長。

推介2款花茶

為了預防秋燥致病，麥醫師建議女士們可以根據自己的體質，在秋季適量沖服花茶，方便簡單地達到暖身、調經、防病的效果。適合陰虛或燥熱體質女士的花類中藥有菊花、洋甘菊、金盞花、金銀花（G6PD缺乏症/ 蠶豆症禁止服用）；而適合陽虛或寒濕體質女士的花類中藥則有玫瑰花、素馨花、桂花。

麥醫師特別介紹了以下2款秋季調理月經花茶：

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內容獲「腱活堂」授權轉載。

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責任編輯：張沛