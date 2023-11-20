【食安新焦點】水浸停電如何挽救食物？　食安中心教極端天氣下確保食物安全

香港經常會遭遇熱帶氣旋和風暴潮帶來的惡劣天氣和極端情況，特別是在夏季。惡劣天氣和極端情況可引致水浸和停電。市民或會囤積食物以應對這些緊急狀況的同時，水浸和停電可能令食物置於不當的貯存環境中，引致食物變壞和受到污染。本文將討論預備貯存食物的策略，並會闡述面對水浸及停電時保障食物安全的步驟。

明智地計劃並貯存適量食物

部分人或會考慮在惡劣天氣及極端情況來襲前購買並貯存多於所需的食物。食物必須適當貯存以防變壞，較可取的做法是只買所需的分量。購買前，可預備一份菜式及食材清單，並預留足夠的貯存空間。不要購買臨近或已過到期日的食物。

購買後，食物應按照貯存指示存放，例如放入攝氏4度或以下的雪櫃冷凍或冷藏於攝氏-18度或以下。熟食和易腐壞的食物如鮮肉和家禽、水產及奶類須在2小時內放進雪櫃。生的食物應與即食食物或熟食分開存放在有蓋或密封的容器內，以防止生與熟的食物接觸。不要貯存過多食物於雪櫃內，以保持冷空氣流通暢順。至於可在室溫貯存的食物應存放在陰涼位置。

水浸後挽救食物－安全嗎？

所有因為停電而未能妥為冷凍或冷藏的易腐壞食物均應丟棄。水浸期間，食物可能會被洪水淹浸。洪水可能帶有致病菌，能污染食物。因此，重要的是切勿進食任何曾被洪水淹浸但並未以防水容器包裝的食物。所有非預先包裝的食物，以及不屬防水包裝的食物如果已被洪水浸過，都應棄掉。只有經廠商生產的雙縫蓋金屬罐及殺菌軟袋才屬防水包裝的食物，經徹底清洗、消毒和加上標籤後可以挽救。任何有不尋常的氣味、顏色或質感的食物均應丟棄。

▲ 可以挽救和不可以挽救的食物例子。

水浸後如何清洗和消毒用具？

可能接觸食物的容器和餐具若以防水物料製造，在徹底清洗和消毒後可再次使用，包括金屬平底鍋和瓷碟，可以肥皂和水清洗，然後沖洗。已清潔的用具應放在清潔的水中煮沸或以1:99的稀釋家用漂白水浸泡15分鐘消毒，然後風乾。如砧板等木製及膠製用具被洪水浸過，便無法安全清潔，應將之棄掉。

停電期間保持食物安全

大部分雪櫃和冰格均沒有後備電源，在電力中斷後便會停止冷空氣循環，有可能令食物置於不安全的温度。停電前在雪櫃內備有冰墊、冰塊及乾冰，有助在安全温度貯存食物較長時間。在雪櫃內放置温度計顯示温度，能有助事後判斷存放的食物是否仍可安全食用。如沒有溫度計，我們仍可計算斷電的時間來協助我們判斷所存放的食物是否仍然安全。保持雪櫃及冰格的門關閉能維持低温。若門沒有打開，冷凍櫃可安全保存食物2至4 小時；半滿和全滿的冰格則可分別安全保存食物24小時和48小時。

在電力恢復後，應立即查看雪櫃和冰格的温度，並檢查容易腐壞的食物如鮮肉和家禽有否置於攝氏4度至60度的危險温度範圍。對於存放在危險温度範圍的高危食物，應遵從2小時／4小時原則。部分冷藏食物或仍有冰晶，可以再安全冷藏或烹煮。然而，即使雪糕感覺像冷藏下般冰冷，仍然應該需要丟棄。切勿以試吃來判斷食物是否可供安全食用，因為即使食物已經變壞，也未必會有不正常的味道或氣味。

▲ 惡劣天氣和極端情況前、水浸後和停電後的食物安全提示。

在惡劣天氣和極端情況下確保食物安全是至關重要的。除了預備食物庫存外，業界和市民應做好應對水浸和停電的準備。食物業經營者應確保食物適宜供人食用，並棄置變壞的食物。市民應小心分辨可以挽救的食物，並在食用前加以正確方式處理。

TOPick與食物安全中心合作，提供最新的食物安全資訊，「食安新焦點」逢每月的第一及第三個星期一早上九時刊出，以上資訊均由食物安全中心提供。

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