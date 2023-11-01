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明星穿搭｜陳茵媺少女心大爆發　甜姐兒鍾情鮮色名牌手袋

休閒消費 19:02 2023/11/01

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陳茵媺鍾情鮮色名牌手袋。

陳茵媺（Aimee）最近久休復出，與老公陳豪合演劇集《羅密歐與祝英台》，在劇中Aimee以「男人婆」造型示人，但私下的Aimee向來是甜姐兒，連品味亦充滿少女心，翻看她的社交網站，鍾情名牌手袋的她經常換款，但她的手袋差不多以鮮色為主，尤其喜歡鮮紅色和粉紅色！

大家都知道Aimee有位絕世好老公陳豪，在她專注照顧家庭的日子中，身為一家之主的陳豪不時給老婆驚喜，在2018年Aimee生日，陳豪更送贈12萬的限量版Hermès手袋給她，寵妻到不得了！現在就盤點Aimee的靚靚手袋，如果跟Aimee一樣喜歡鮮色，絕對看得目不瑕給。

羅密歐與祝英台丨陳豪陳茵媺夫妻檔跳舞　Aimee甜美笑容連環撃殺傷力強

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Chanel Classic Bag（粉紅色）HKD 75,200

Aimee這個是Chanel經典款菱格系列，粉紅色夠嬌俏，跟Aimee甜到漏的笑容襯到絕！這個款式在官網現時定價已超過港幣七萬五元。

Chanel Classic Bag（粉藍色）

除了粉紅色，Aimee還有一個同款的粉藍色Chanel Classic Bag，但官網已找不到這個顏色。粉藍色同樣散發青春活力，配搭Aimee的淨色上衣，感覺十分可愛。

Hermès迷你版Birkin（紅色）

Aimee身為Hermès的忠實粉絲，家中有不少珍藏，這個迷你版Birkin夠搶眼， 雖然袋仔細細，但現時價值已逾十萬港元。Aimee就算以一身休閒打扮作配搭，依然貴氣十足。

Hermès Birkin 30 E5 epsom（桃紅色）

Aimee還擁有另一個桃紅色 Birkin，這個款式入手價約港幣七萬元，Aimee曾穿上吊帶碎花裙配襯，少女味十足，但又不失貴氣。

Hermès Picotin特別版手袋（桃紅色）

Aimee有多個不同顏色的入門款Picotin，其中一個又是她大愛的桃紅色，雖然是入門款，但她用的是特別版，手袋多了編織手柄位，與一般的版號有所不同，價值約港幣三萬五千元，比一般版本貴約1萬元。

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Hermès Garden Party（粉紅色）

Hermès Garden Party 同樣是Hermès的入門款之一，容量大、顏色多選擇，可以配搭日常打扮，而每個Garden Party價值約港幣三萬元，性價比頗高。Aimee最常使用的是粉紅色，分別曾以運動Look和甜美Look作配搭，可見這個款式相當百搭。

Hermès Rose Jaipur Epsom Sellier Kelly 25 Gold Hardware, 2016（紅色）

Aimee懷上大兒子時，陳豪送上價值約港幣八萬元的紅色Hermès Kelly給太太，真的是愛妻號，而Aimee亦很常使用這個Hermès Kelly，大紅色充滿貴氣！

Dior–My Lady Dior Lambskin Bag（紅色）

除了Hermès與Chanel，Aimee還有一個鮮紅色的My Lady Dior Lambskin Bag，這個顏色在官網已經找不到，同款桃紅色現定價為五萬港元。這個手袋跟氣質亦很相配，夠甜美可人！

一口氣看了Aimee八款靚手袋，你又最喜歡哪一個呢？

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責任編輯：Kiwi Lee

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