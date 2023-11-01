《靚太唔易做》女星伊娃朗歌麗亞前夫Tyler Christopher離世　終年50歲

▲ Tyler Christopher因心臟驟停止離世，終年50歲。

經典美劇《靚太唔易做》女星伊娃朗歌麗亞（Eva Longoria）影星前夫Tyler Christopher昨日（10月31日）離世，終年50歲。其死訊由演員Maurice Benard於社交網站公布，指他在個人寓所因心臟驟停止而逝世。

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六度提名視帝

Tyler Christopher於1996年至2016年主演劇集《General Hospital》，憑劇集六度提名《日間艾美獎》最佳劇情組別男主角，一直落敗，直到2016年憑最後一季終勇奪視帝。其後參演另一長壽劇集《Days of Our Lives》，同樣為其代表作。

數年前，Tyler Christopher曾因醉酒鬧事被捕。

▲ Tyler Christopher於1996年至2016年主演劇集《General Hospital》，終憑最後一季勇奪視帝寶座。

伊娃朗歌麗亞前夫

伊娃朗歌麗亞暫未對前夫死訊作出回應。

伊娃朗歌麗亞擁有三段婚姻，2002年與Tyler Christopher結婚，婚姻僅維持兩年，並於2004年離婚收場，二人沒有生小孩。2007年，她與NBA法籍籃球員柏加（Tony Parker）再婚，可是第二段婚姻亦只有4年便告終。直到2016年，伊娃朗歌麗亞再覓真愛，與媒體公司主席Jose Baston第三度結婚。

▲ Tyler Christopher於2002年與伊娃朗歌麗亞結婚，2004年離婚收場。

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