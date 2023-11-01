MIRROR丨12子迪士尼賀出道5周年　Jer變「土豪」Edan回應FC解散【有片】

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的人氣男團MIRROR為慶祝成軍5周年，12子今日（11月1日）於迪士尼樂園跟粉絲慶祝，由早玩到晚。

MIRROR丨迪士尼慶祝出道5周年 鏡粉一早赴樂園準備會見12子【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +29 +28

與鏡粉玩機動遊戲

MIRROR 12子事前接受媒體訪問，今日各成員跟鏡粉大玩機動遊戲，AK稱每人負責不同崗位，玩「灰熊山谷」的他笑說不用排隊兼多玩幾次。至於怕玩機動遊戲的Edan說：「還好啦！上次玩已經是幾年前，今次應該進步咗」。

玩「咖啡杯」的AnsonLo即笑說速度應不會太快，至於姜濤就玩「泰山船」，他說：「我都驚暈船浪，都帶定暈浪丸。」

隊展Lokman稱最期待坐巡遊車，問到是否要扮公主？Ak笑說：「我們盡量以公主狀態呈現於大家面前。（你率先試範？）我係Elsa。」問到會否怕被影下「黑圖」？Lokman即稱難以控制，除非刻意擺出靚仔甫士。

對於粉絲聲稱要影Edan的「大鼻窿」，問到會否好好管理表情？他說:「見怪不怪，又唔係未見過，順其自然啦！好好享受。」Edan續稱會盡量避免大叫，始終不想於粉絲面前失威。

MIRROR成員丨呂爵安慶祝小如豬19歲生日 送肉嘴細妹即避開兄妹互動勁好笑

▼ 點擊圖片放大 +21 +20

Jer榮升車主買波子

另外，柳應廷（Jer）近日榮升車主購入「波子」跑車，Stanley即笑他是「土豪Jer」，Edan也說:「有錢人呀！」

Jer隨即說:「錢是心意。」Edan再追擊他:「畀啲心意來啦！」Jer解釋買車只為接載父母出入，因為他跟家人同住， 在旁的stanley即說:「你唔揸alfred?」Jer即說:「是個人口味問題。」Ak即說:「你咁講咪得囉，賴咩屋企人呀?」

說到坐辣跑的首位乘客，Jer透露是一位教他駕車的朋友，他說:「尋日成功揸到架車返屋企。（最快車速幾多？）70米，因為政府規定。」Jer考牌前，一眾鏡仔笑言不敢當他乘客，現在榮升波子車主問可有改觀，教主AnsonLo即說：「唔關波子事，唔使啦，係關乎人嘅事。」

愛車一族Ian被問會不會過幾招予Jer？Ian即說：「佢有學車考車，唔使我過招啦。」

對於一take過考獲車牌，Jer說：「幸運啫，本身都有啲天份嘅，而且當日路面情況好順暢。」Jer購入為二手波子，他稱早已看中，在旁的教主即問：「一炮過？」Lokman即打圓場：「講其他嘢啦。」

▲ （陳慧安 攝）

插畫師只屬緋聞

本月20日為Jer牛一，問及跑車是否送給自己的生日禮物，他說：「又無諗噃，係送畀父母的生日禮物。」

至於會否希望有女朋友陪坐跑車，Jer即說：「順其自然，我這類事業型男士當然事業為重。」

近日Jer被爆戀上插畫師Coey，對此他強調只是緋聞，女方亦沒有坐過其新車。

最新影片推介：鄭子誠劉倩怡專訪

Edan回應FC解散風波

另外早前Edan粉絲被訛騙購買簽唱會門票，對此Edan說：「好慘囉被人呃，完全無這類活動，大家留意番官方資訊，唔好畀人呃啦。」

至於歌迷會的解散風波，Edan稱公司會幫忙處理「換屆」，只因情況有點混亂，加上某些人被起底和留言攻擊，故交由公司處理。

日前Edan分享妹妹「小如豬」慶生照，被讚靚女的小如豬會否入行？Edan代答：「應該不會啦！因為我po完相都畀佢話，叫下次畀佢揀下相先。」

問到會不會送波子給妹妹做禮物，對此他說：「波子汽水？佢唔似你（指Jer）呀...咁錫屋企人。Edan稍後也考車牌，說到Jer一次pass，問到會不會為他添壓力？他說：「原本沒有，現在見他牙擦擦，考唔到一定笑我。」

至於會否考慮買波子，Edan說：「會買架無咁易刮花嘅車，聽下人哋話。」

記者：游艾維、陳淑霖

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R