劉家昌再出招爆「驚人內幕」　指前妻甄珍溺愛兒子做出違反人倫下流事

▲ 劉家昌與前妻甄珍。

現年83歲的著名音樂人劉家昌在2018年與前妻甄珍（本名章家甄）爆出爭產風波，更為財產問題對簿公堂後，劉家昌在10月26日突然在微博發文，揭與甄珍爭產內幕，並轟兒子章立衡（前名：劉子千）不忠不孝不知羞恥。

而甄珍在10月28日發功，以千字文逐點反擊劉家昌，更斥前夫扮可憐，問他：「你配做父親嗎？」

83歲劉家昌自爆獨自入院開刀做手術 揭甄珍爭產內幕轟兒子不忠不孝不知羞恥

▲ 劉家昌與前妻及兒子。

斥甄珍違反人倫

雙方繼續隔空交戰，劉家昌在今日（11月1）再度於個人社文平台發文，批甄珍：「做人要知廉恥， 光靠謊言，是洗不清你做的那些見不得人的事。」

他指前妻寵壞兒子：「16歲還未成年，半夜跑到酒吧，喝醉了竟把旁桌的浦東公共安全局長，打得頭破血流」，劉家昌無奈表示「有他媽媽在身邊，無限的金援，愈變愈壞」。

此外，更爆料聲稱甄珍陪劉子千到北京做宣傳時，在旅館竟幫兒子找妓女：「這是做母親能幹的事？」痛罵竟做岀此違反人倫的下流事：「章家珍大陸招妓是違法的。臺灣歌手去大陸丟臺灣人的臉」。

▲ 甄珍母子

劉家昌微博全文：

首先，我要為自己沒處理好的家務事，向大家致歉。 大丈夫，難免妻不賢子不孝。 為了愛面子，逃避到今天。 人總不能含冤而死。 章家珍，我跟你說過， 做人要知廉恥， 光靠謊言， 是洗不清你做的那些見不得人的事。 孩子出世，是希望， 培養他出人頭地。光宗耀祖 為了他入學，去香港求邵逸夫先生幫忙，讓他能進香港最好的漢基小學。在酒店等了兩個多月，邵先生捐了個圖書館， 才讓他入學。 沒多久再回香港， 得知因為他常常曠課， 遭學校退學了。 我怎麼向邵先生交待 ? 趕緊跑到了上海，安頓下來。 又托人進了古北小學。 一次非假日， 我回上海，又不上學。 我非常生氣問他為什麼不上學？ 章家珍說他感冒， 就這樣從香港感冒，到上海又被上海學校退學了。 上海待不了，只能回美國。 剛回去，市政府找上門， 說孩子不上學， 父母違法，會遭到起訴 香港、上海，加起來讀了不到一學期，拿不到轉學證明， 沒有學校肯收他， 最後查到，去一個訓練營學習兩周，才可以入學。 就把他送去了， 章家珍在家天天哭鬧， 鬧到受不了，只好把孩子接回來。 美國又不能待了，只能回臺灣 在21世紀的今天，還有個孩子未上過學，沒受教育， 會有人信嗎？ 小學到大學要十六年， 眾目睽睽之下， 她帶著孩子躲躲藏藏了16年， 躲過政府的監督和朋友的懷疑，要多有心機，多會算計。 很久前， 章家珍叫我在幾張白紙上簽個字， 我問她做什麼？ 他說我經常在外， 萬一家裡有事，可以添上。 我毫不猶豫的簽了。 這個卑鄙的人 三十年後都用上了。 一個女人活著， 每天算計自已先生，會快樂嗎？ 一個沒有受過教育的孩子， 根本不知道倫理道德和廉恥， 凡事以自我為中心， 還未成年買過多少名車？一部部的撞。每次出事，都是她媽 花錢消災。 我曾打電話到上海， 警告章家珍不能再買車給他。 三天後，又高價給他買了上海 唯一一部保時捷。 沒多久又出了車禍，還好車上坐了國家領導人級的孩子，讓他又逃過一關。 16歲還未成年，半夜跑到酒吧，喝醉了竟把旁桌的浦東公安局長，打得頭破血流。 連夜逃跑送到深圳，逃到香港。 一個孽子， 讓我天天提心吊膽過日子， 走路無路，必須改變環境。 有他媽媽在身邊， 無限的金援，愈變愈壞。 讓他獨立，找到美國M l 音樂訓練班，去學音樂。 中間我特別找機會， 飛到美國去看他， 跟他單獨相處。 他媽媽不在，的確好多了。 一年後又回來了， 華納發行我的老歌，成績不錯。 也簽了劉子千為新人，我有了希望。 為了他要出道， 我把世界巡迴演唱會全推掉。 我宣告退休，全力培養他。 章家珍見我退休。不能再賺錢了。 一反常態，原型畢露。 他們剛搬到南灣新房子， 有一天叫安妮姐，送了五萬港幣，一萬人民幣來。 我問這是幹什麼？ 是章家珍給你的生活費， 我氣的丟在地上。 天啊，世上真有這様現實的人嗎？ 她霸佔我財產， 再也不聽指揮了。 我龍虎山公司的項目等於垮了。 她太低估我了， 以我的做人和信譽和努力， 能讓項目爛尾嗎？ 我要做給她看， 用成功來教訓她，讓他後悔。 劉子千第一張唱片錄了很久，非常難產。 我是專業的， 當然知道年輕人跟我們的音樂的差異，從不參與。 從臺灣大陸錄到美國。就是完成不了。唱片公司是有排期的，有預算的。 吳敦叔幫忙， 把他的歌「玫瑰」放到他新片做主題曲。 出版了成績平平。唱片公司不賺錢是不會再積極的。 他一不順心，有他媽媽撐腰， 又開始酗酒罵人，原形畢露。

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