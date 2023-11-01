食用安全｜港女買生蠔套餐稱丈夫食後「下體腫脹」　醫生拆解生蠔壯陽迷思

▲ 有港女稱自己丈夫吃了生蠔之後「下體腫脹」，不過本港就有泌尿外科專科醫生拆解生蠔壯陽的迷思，指出生蠔並無實際功效。

食生蠔可以壯陽？近日有港女在網上分享，指自己用298元購買生蠔套餐，更稱丈夫食後「下體腫脹」，暗指生蠔有壯陽作用。不過本港就曾有泌尿科專科醫生指出，食生蠔壯陽純屬坊間迷信說法，並無任何證據顯示有實際功效，而食用生蠔本身亦存在生物感染的風險。

最新影片：

該名港女近日於Facebook群組「鳩鳩沙田 (Go Go Shatin)」發文，指之前有食肆推出298元6隻的生蠔套餐優惠，在群組打卡後再送2隻，總共8隻生蠔，於是便與丈夫一同購買了外賣。兩人回到家後吃生蠔，港女指丈夫吃了3隻之後便開始「下體腫脹」，之後吃到第8隻更「打了個冷震，然後暈倒」、「褲子懷疑被冷汗弄濕」，似是暗示生蠔有壯陽功效。

雖然帖文所述事件的真實性無從考究，帖文亦有為食肆宣傳之嫌，不過生蠔壯陽的說法確實流傳已久。TOPick曾就此迷思訪問泌尿外科專科醫生黃國田，他就指出食生蠔壯陽是坊間迷信說法，並無實際功效。黃醫生解釋，鋅是一種天然元素，人體只需吸收少量即可。如缺乏鋅，或會影響生殖能力或精子活躍程度，但就與提升性能力，或刺激男性勃起功效無關。

黃國田指，如夫婦是因缺乏鋅而不育，補充了鋅的確有機會提升懷孕機率，但若是其他原因導致懷孕困難，就不會因為吸收更多鋅而有助懷孕。反而過量攝取鋅，會積存體內，難以排出，影響肝功能。

急症室專科馮顯達醫生則表示，生蠔和壯陽之間，有基於生蠔成份但限於理論而未能得以證實的關係，其中鋅有穩定精子DNA的功效。馮醫生指，食生蠔存有生物感染風險，如副溶血弧菌、創傷弧菌導致腸胃炎，尤其肝病、糖尿病人容易細菌入血，或感染諾如病毒致腸胃炎。

據本港食安中心資料顯示，蠔是以過濾海水方式進食，如本身在受污染的水域生長，體內很容易積聚細菌及病毒。受污染的海產（包括蠔）經常含有弧菌。弧菌生活在溫暖的海岸水域，種類繁多，其中最常引致食物中毒的是副溶血性弧菌，病徵包括腹瀉、腹部絞痛、發燒、噁心和嘔吐等。食用生蠔存在固有的食物安全風險，高危人士如長者、幼兒、孕婦及免疫系統較弱人士，應避免進食生蠔或未徹底煮熟的蠔。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣