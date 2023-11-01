【極端天氣】過去3年多錄35宗惡劣天氣下攀山遇溺救援　保安局稱無意向求助者徵費

▲ 過去3年多錄35宗惡劣天氣下攀山遇溺救援，保安局稱無意向求助者徵費。（資料圖片）

近年本港出現極端天氣的情況不時發生，惟部分市民無視政府的警告，在颱風或暴雨襲港期間進行戶外活動，由2020年起截至今年9月底，當局在惡劣天氣下共接獲35宗涉及攀山拯救或遇溺的事故，其中逾3成個案需要由飛行服務隊出勤。去年全年飛行服務隊出動進行搜索救援的直升機和定翼機的維修費和燃料費約8.7萬。保安局稱無意為極端天氣下進行戶外活動遇險求助的人士徵費。

署理保安局局長卓孝業今（1日）在立法會回覆議員質詢，指自2020年起，消防處和警方在天文台發出黃色、紅色或黑色暴雨警告，或三號或以上熱帶氣旋警告時，曾出勤處理共35宗涉及攀山拯救或遇溺的事故，當中需要由飛行服務隊出勤提供空中搜索和救援服務的有11宗。單計今年，截至9月30日，共有14宗涉及攀山拯救或遇溺的事故。

被問到飛行服務隊在惡劣天氣期間展開搜索及救援行動的平均成本，卓孝業稱，3架出動進行搜索救援的直升機和定翼機在2022年平均維修費和燃料費分別約為2.7萬、4.2萬及1.8萬，共計約8.7萬；有關數字並未納入出勤人員的薪酬及部門的相關行政費。飛行服務隊亦未有就惡劣天氣下的運作費用統計分項數字。

卓孝業強調，政府一向以市民的生命財產和公眾安全為首要考慮，絕不希望因任何原因，包括徵費，窒礙市民使用緊急召喚服務，重申政府不同部門一直透過各種途徑，向公眾呼籲和提醒在惡劣天氣下進行戶外活動的危險性，包括飛行服務隊聯同消防處和民眾安全服務隊等定期舉辦山嶺活動安全推廣日。

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責任編輯：陳麗娜