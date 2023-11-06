超市大搜查︱22款無糖飲品甜味劑大比拼　拆解常見代糖食用風險

▲ 22款無糖飲品甜味劑大比拼，拆解常見甜味劑食用風險。

無糖飲品不含「糖」，是否就比較健康？TOPick記者近日搜羅市面常見的22款無糖飲品，發現大部分均含有甜味劑，是以甜味劑來補充飲品中的甜味。營養師JC接受TOPick訪問，講解市面常見加入於飲品中的甜味劑，並帶出甜味劑的食用價值及風險。

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無糖飲品並非「無糖」

JC指出，無糖飲品的「糖」是指游離糖，即飲品內的糖分不屬於或不含游離糖。但一般的無糖飲品其實並非完全沒有糖分，因根據《包裝食品營養宣稱應遵行事項》，只要飲品內每100毫升所包含的糖分不超過0.5克，就可以稱為「無糖」，所以無糖飲品仍有一定的糖分。而很多無糖飲品的甜味，主要都是來自非醣類的甜味劑。

什麽是甜味劑？

JC解釋，甜味劑亦即是代糖，是一種糖以外的食物添加劑和甜味的化合物，可以使食物和飲料甜味，不含卡路里，但是並沒有其他碳水化合物、糖。而甜味劑分為兩種，分別是「天然甜味劑」和「人工甜味劑」，天然甜味劑是由天然的植物提取出來，例如甜菊糖；而阿斯巴甜、糖精、甜蜜素等等都是人工甜味劑。因為甜味劑量沒有營養，所以通常用來減少糖分的食品代替品。但有些甜味劑甜度相比起一般糖分更高，甚至比糖高出2,000倍，例如縮二氨酸基酰胺、索馬甜，所以通常只要很少份量，就能達到與糖同等的甜味度。

而甜味劑亦有分為「營養性甜味劑」和「非營養性甜味劑」。前者是有熱量，但相比起蔗糖低，大約每一百克含2至3卡路里，包括有赤藻糖醇、山梨糖醇、木糖醇等等，最常添加在香口膠中。後者則是人工甜味劑，沒有熱量，但甜度比起蔗糖高很多倍，大多數人會稱它為甜味製糖精，例如阿斯巴甜。最常在無糖可樂中看見，又或者在其他零食、飲品中調味。

無糖飲品甜味劑大比拼

TOPick從各超市、零食店搜查常見的22款無糖飲料，拆解當中17款含有的甜味劑。其中常見包括甜味劑951天冬酰胺（阿斯巴甜，Aspartame）、甜味劑950醋磺內酯鉀（Acesulfame Potassium/ACE-K）、甜味劑955三氯蔗糖（Sucralose）。

品牌 所含甜味劑 加系可口可樂」 膳食纖維 (無糖) 甜味劑951

甜味劑950

甜味劑955 零系可口可樂Coca Cola no sugar 甜味劑951

甜味劑950

甜味劑955 百事可樂無糖Pepsi Black 甜味劑951

甜味劑950

甜味劑955 Meadows Cola No Sugar 甜味劑INS952(iv)（環己基氨胺基磺酸鈉）

甜味劑INS950

甜味劑INS955 雪碧(無糖)檸檬青檸味雪碧汽水 甜味劑950

甜味劑955 輕怡七喜7up Sugar Free 甜味劑E951

甜味劑E955

甜味劑E950 OOHA檸檬蜂蜜味無糖汽水 赤蘚糖醇

甜味劑955

甜味劑960（甜菊醇糖苷） OOHA柚子海鹽味無糖汽水 赤蘚糖醇

甜味劑955 OOHA白桃烏龍茶味無糖汽水 赤蘚糖醇

甜味劑955 樂天零卡忌廉溝鮮奶 阿洛酮糖

甜味劑E955

甜味劑E950 一斤果醋 無糖蘋果醋 甜味劑E955 Robinsons Real Fruit Orange No Added Sugar 甜味劑951

糖精 果怡無添加糖藍莓紅莓雜果汁飲品 甜味劑E960 紅牛無糖能量飲品 甜味劑955

甜味劑950 Monster Energy Zero Sugar Ultra 甜味劑955

甜味劑950 水動樂零系電解質補充飲品 甜味劑955

甜味劑950 Lucozade Zero Orange Flavour 葡萄適(零系香橙味) 甜味劑950

甜味劑955

拆解最常見3款甜味劑

1. 三氨蔗糖（庶糖素）

JC表示，以上17款無糖飲品中，最常見甜味劑醋磺內酯鉀和三氨蔗糖（編號950，955），屬於人工甜味劑。其中三氨蔗糖（庶糖素）是用蔗糖為原料製造，口感與蔗糖相近，甜度比蔗糖高600倍，通常用於果醬、糖漿等加工食物。

2. 阿斯巴甜

另外，在無糖飲品中還最常見有阿斯巴甜（編號951），是非醣類（不含游離糖）甜味劑，由氨基酸和苯丙氨酸組成，保質期短，常見於無糖可樂。比蔗糖大約甜200倍，易溶解水中。需注意，苯丙酮尿症患者因無法有效分解苯丙氨酸，所以不能服用含有阿斯巴甜的食物。

3. 甜菊醇糖苷

而同樣屬於非醣類甜味劑的甜菊醇糖苷（Steviol Glycosides，編號E960a/E960/960），是近期流行的較天然甜味劑，來自天然植物。但提取過程進行了加工，加入其他溶劑製成，所以並不是天然；甜度大約是蔗糖的200至300倍。

除了以上3款常見甜味劑，JC另外特別提到「赤蘚糖醇」和「阿洛酮糖」，是屬於較好的甜味劑選擇。其中，赤蘚糖醇是天然甜味劑，相比起其他甜味劑不易被人體消化和吸收，不會造成消化問題，適合腸胃較弱的人士，同時有助穩定血糖水平，對需要控制血糖人士來說相對上比較適合。加上熱量極少，減肥人士都可以選擇。

至於阿洛酮糖， 是一款較新型的甜味劑，被歸類為稀有糖。屬於單醣類，有接近70%至84%都會被消化道吸收到血液，不會作為熱量使用，可以直接經尿液排出。熱量低近0，不會影響血糖和胰島素水平。

甜味劑的好與壞

甜味劑之所以備受追捧，因其有不少好處，例如能幫助減少糖分攝取，減少蛀牙或糖尿病風險，延緩衰老；較低熱量的甜味劑有助減少熱量攝取；天然甜味劑可以控制血糖水平，還能有助發揮腸道裏的好菌，有助消化系統機能。

不過，JC提醒，若長期攝取無糖飲品中的甜味劑，其實對身體健康仍存在不少危害；提醒無論添加的是甜味劑或砂糖的食物或飲料，都應適量攝取。

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記者：張沛