超市大搜查︱22款無糖飲品甜味劑大比拼 拆解常見代糖食用風險
無糖飲品不含「糖」，是否就比較健康？TOPick記者近日搜羅市面常見的22款無糖飲品，發現大部分均含有甜味劑，是以甜味劑來補充飲品中的甜味。營養師JC接受TOPick訪問，講解市面常見加入於飲品中的甜味劑，並帶出甜味劑的食用價值及風險。
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無糖飲品並非「無糖」
JC指出，無糖飲品的「糖」是指游離糖，即飲品內的糖分不屬於或不含游離糖。但一般的無糖飲品其實並非完全沒有糖分，因根據《包裝食品營養宣稱應遵行事項》，只要飲品內每100毫升所包含的糖分不超過0.5克，就可以稱為「無糖」，所以無糖飲品仍有一定的糖分。而很多無糖飲品的甜味，主要都是來自非醣類的甜味劑。
什麽是甜味劑？
JC解釋，甜味劑亦即是代糖，是一種糖以外的食物添加劑和甜味的化合物，可以使食物和飲料甜味，不含卡路里，但是並沒有其他碳水化合物、糖。而甜味劑分為兩種，分別是「天然甜味劑」和「人工甜味劑」，天然甜味劑是由天然的植物提取出來，例如甜菊糖；而阿斯巴甜、糖精、甜蜜素等等都是人工甜味劑。因為甜味劑量沒有營養，所以通常用來減少糖分的食品代替品。但有些甜味劑甜度相比起一般糖分更高，甚至比糖高出2,000倍，例如縮二氨酸基酰胺、索馬甜，所以通常只要很少份量，就能達到與糖同等的甜味度。
而甜味劑亦有分為「營養性甜味劑」和「非營養性甜味劑」。前者是有熱量，但相比起蔗糖低，大約每一百克含2至3卡路里，包括有赤藻糖醇、山梨糖醇、木糖醇等等，最常添加在香口膠中。後者則是人工甜味劑，沒有熱量，但甜度比起蔗糖高很多倍，大多數人會稱它為甜味製糖精，例如阿斯巴甜。最常在無糖可樂中看見，又或者在其他零食、飲品中調味。
無糖飲品甜味劑大比拼
TOPick從各超市、零食店搜查常見的22款無糖飲料，拆解當中17款含有的甜味劑。其中常見包括甜味劑951天冬酰胺（阿斯巴甜，Aspartame）、甜味劑950醋磺內酯鉀（Acesulfame Potassium/ACE-K）、甜味劑955三氯蔗糖（Sucralose）。
|品牌
|所含甜味劑
|加系可口可樂」 膳食纖維 (無糖)
|零系可口可樂Coca Cola no sugar
|百事可樂無糖Pepsi Black
|Meadows Cola No Sugar
|雪碧(無糖)檸檬青檸味雪碧汽水
|輕怡七喜7up Sugar Free
|OOHA檸檬蜂蜜味無糖汽水
|OOHA柚子海鹽味無糖汽水
|OOHA白桃烏龍茶味無糖汽水
|樂天零卡忌廉溝鮮奶
|一斤果醋 無糖蘋果醋
|Robinsons Real Fruit Orange No Added Sugar
|果怡無添加糖藍莓紅莓雜果汁飲品
|紅牛無糖能量飲品
|Monster Energy Zero Sugar Ultra
|水動樂零系電解質補充飲品
|Lucozade Zero Orange Flavour 葡萄適(零系香橙味)
拆解最常見3款甜味劑
1. 三氨蔗糖（庶糖素）
JC表示，以上17款無糖飲品中，最常見甜味劑醋磺內酯鉀和三氨蔗糖（編號950，955），屬於人工甜味劑。其中三氨蔗糖（庶糖素）是用蔗糖為原料製造，口感與蔗糖相近，甜度比蔗糖高600倍，通常用於果醬、糖漿等加工食物。
2. 阿斯巴甜
另外，在無糖飲品中還最常見有阿斯巴甜（編號951），是非醣類（不含游離糖）甜味劑，由氨基酸和苯丙氨酸組成，保質期短，常見於無糖可樂。比蔗糖大約甜200倍，易溶解水中。需注意，苯丙酮尿症患者因無法有效分解苯丙氨酸，所以不能服用含有阿斯巴甜的食物。
3. 甜菊醇糖苷
而同樣屬於非醣類甜味劑的甜菊醇糖苷（Steviol Glycosides，編號E960a/E960/960），是近期流行的較天然甜味劑，來自天然植物。但提取過程進行了加工，加入其他溶劑製成，所以並不是天然；甜度大約是蔗糖的200至300倍。
除了以上3款常見甜味劑，JC另外特別提到「赤蘚糖醇」和「阿洛酮糖」，是屬於較好的甜味劑選擇。其中，赤蘚糖醇是天然甜味劑，相比起其他甜味劑不易被人體消化和吸收，不會造成消化問題，適合腸胃較弱的人士，同時有助穩定血糖水平，對需要控制血糖人士來說相對上比較適合。加上熱量極少，減肥人士都可以選擇。
至於阿洛酮糖， 是一款較新型的甜味劑，被歸類為稀有糖。屬於單醣類，有接近70%至84%都會被消化道吸收到血液，不會作為熱量使用，可以直接經尿液排出。熱量低近0，不會影響血糖和胰島素水平。
甜味劑的好與壞
甜味劑之所以備受追捧，因其有不少好處，例如能幫助減少糖分攝取，減少蛀牙或糖尿病風險，延緩衰老；較低熱量的甜味劑有助減少熱量攝取；天然甜味劑可以控制血糖水平，還能有助發揮腸道裏的好菌，有助消化系統機能。
不過，JC提醒，若長期攝取無糖飲品中的甜味劑，其實對身體健康仍存在不少危害；提醒無論添加的是甜味劑或砂糖的食物或飲料，都應適量攝取。
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記者：張沛