周末好去處｜粵劇頭飾製作工作坊 資深粵劇頭飾師傅教授傳統工藝【內附連結】
休閒消費 13:57 2023/11/01
華麗奪目的粵劇服飾及穿戴令演員的角色塑造更上一層樓，其中的粵劇頭飾精緻多變、閃爍耀目，展現本地傳統手工藝靈活變通的特質。是次工作坊將簡介粵劇頭飾的種類和應用場合，參加者更可親手製作頭飾，感受傳統工藝的奧妙。
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參加者更可順道參觀香港中央圖書館現正舉行的「廣府大戲—香港粵劇發展」展覽 ，從不同度瞭解粵劇和這個世界級非物質文化遺產項目。
日期：2023年11月11日（星期六）
時間：下午3時至5時
地點：香港中央圖書館地下二號活動室（香港銅鑼灣高士威道66號）
導師：周燕雲師傅（資深粵劇頭飾製作人）
名額：20人
參加方法：請於2023年11月6日（星期一）上午10時正或以前，填寫及遞交網上報名表格。資料不齊者，申請將不獲受理。如於截止報名限時內收到活動超額申請，本處將以公開抽籤形式處理。中籤者將於2023年11月7日（星期二）或以前收到本處電郵通知。
公開抽籤：於2023年11月6日（星期一）下午4時在香港非物質文化遺產中心導覽室2進行
語言：粵語
費用：全免
查詢：2851 6134
編輯：葉翠華