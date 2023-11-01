  • 29°C
香港時間 : 20231101日 (週三) 15:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

周末好去處｜粵劇頭飾製作工作坊　資深粵劇頭飾師傅教授傳統工藝【內附連結】

休閒消費 13:57 2023/11/01

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

參加者更可親手製作頭飾，感受傳統工藝的奧妙。

華麗奪目的粵劇服飾及穿戴令演員的角色塑造更上一層樓，其中的粵劇頭飾精緻多變、閃爍耀目，展現本地傳統手工藝靈活變通的特質。是次工作坊將簡介粵劇頭飾的種類和應用場合，參加者更可親手製作頭飾，感受傳統工藝的奧妙。

最新影片推介：鄭子誠劉倩怡專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄭子誠相伴抗情緒病令愛昇華　劉倩怡學懂去愛：感覺找回生命的核心

參加者更可順道參觀香港中央圖書館現正舉行的「廣府大戲—香港粵劇發展」展覽 ，從不同度瞭解粵劇和這個世界級非物質文化遺產項目。

日期：2023年11月11日（星期六）
時間：下午3時至5時
地點：香港中央圖書館地下二號活動室（香港銅鑼灣高士威道66號）
導師：周燕雲師傅（資深粵劇頭飾製作人）
名額：20人
參加方法：請於2023年11月6日（星期一）上午10時正或以前，填寫及遞交網上報名表格。資料不齊者，申請將不獲受理。如於截止報名限時內收到活動超額申請，本處將以公開抽籤形式處理。中籤者將於2023年11月7日（星期二）或以前收到本處電郵通知。
公開抽籤：於2023年11月6日（星期一）下午4時在香港非物質文化遺產中心導覽室2進行
語言：粵語
費用：全免
查詢：2851 6134

編輯：葉翠華

相關文章

周末好去處｜資深蝦膏師傅傳授秘技　教你自製惹味蝦醬
10:53 2023/10/27
周末好去處｜資深蝦膏師傅傳授秘技　教你自製惹味蝦醬
好去處｜本地人氣插畫家LLH限定展覽　Pipi新產品粉絲必買【內附地址】
今日 12:32
好去處｜本地人氣插畫家LLH限定展覽　Pipi新產品粉絲必買【內附地址】
【社區活動】愛望及周大福慈善基金辦家庭教育巡禮　教基層家長正向育兒技巧
18:03 2023/10/31
【社區活動】愛望及周大福慈善基金辦家庭教育巡禮　教基層家長正向育兒技巧

你可能感興趣

周末好去處｜資深蝦膏師傅傳授秘技　教你自製惹味蝦醬
10:53 2023/10/27
周末好去處｜資深蝦膏師傅傳授秘技　教你自製惹味蝦醬
好去處｜本地人氣插畫家LLH限定展覽　Pipi新產品粉絲必買【內附地址】
今日 12:32
好去處｜本地人氣插畫家LLH限定展覽　Pipi新產品粉絲必買【內附地址】
【社區活動】愛望及周大福慈善基金辦家庭教育巡禮　教基層家長正向育兒技巧
18:03 2023/10/31
【社區活動】愛望及周大福慈善基金辦家庭教育巡禮　教基層家長正向育兒技巧
文娛藝術 工作坊 傳統工藝 粵劇 時裝服飾

最高瀏覽

寰亞藝人林皓霆離世　終年35歲
寰亞藝人林皓霆離世　終年35歲
食用安全｜女子住5星級酒店飲樽裝水　驚飲出異味怒告酒店
食用安全｜女子住5星級酒店飲樽裝水　驚飲出異味怒告酒店
珍惜眼前丨36歲前模特兒骨癌離世遺2幼女　愛妻號老公歷數年焦慮終走出低谷
珍惜眼前丨36歲前模特兒骨癌離世遺2幼女　愛妻號老公歷數年焦慮終走出低谷