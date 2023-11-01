疾病警號｜30歲男後頸皮膚發黑驚患胃癌　醫生：3位置變黑恐是大病徵兆

▲ 30歲男後頸皮膚發黑驚患胃癌，醫生指3位置變黑恐是大病徵兆。（iStock圖片）

當身體出現異樣時，切勿掉以輕心。台灣一名30歲男子後頸皮膚離奇發黑，胃部亦出現不適症狀，照胃鏡檢查後，結果確診胃癌。醫生指出，這種症狀名為「黑色棘皮症」，如發現身體3個位置皮膚變黑，有可能是糖尿病、癌症等疾病的徵兆。

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台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在節目《健康2.0》中分享案例，指以前任職駐院醫生時，胃腸科主治醫生帶他巡房，當時發現一名30多歲的患者家屬，後頸皮膚發黑。

主治醫生看出這是「黑色棘皮症」，然後詢問男子有否出現胃痛症狀，對方表示最近一個月胃部經常不適，認為可能是照顧住院家人、三餐不定時及疲勞所致。主治醫生遂建議男子照胃鏡檢查，結果發現他患有胃癌。

錢政弘指出，黑色棘皮症大多會出現在頸部後方、腋下，以及腹股溝位置（大髀罅），約八成與胰島素阻抗、肥胖及糖尿病有關，但亦有機會是癌症的徵兆，尤其是腹腔癌症，當中包括：

胃癌

大腸癌

肝癌

卵巢癌

子宮內膜癌

錢政弘解釋，由於癌症會影響全身的新陳代謝，部分色素容易沉澱，因此當發現以上3個位置皮膚發黑，不要掉以輕心。

▲ 身體3位置變黑恐是某些疾病的徵兆。（《健康2.0》影片截圖）

外科醫生江坤俊補充，黑色棘皮症患處的觸感較硬，此症多見於糖尿病患者，因為他們體內的胰島素濃度較高，會刺激一些皮質及黑色素細胞增生，經常受摩擦的身體部位特別容易發黑。至於癌症會分泌某些生長因子，有機會刺激角質和黑色素細胞增生，導致黑色棘皮症。

胃癌常見症狀

胃癌是本港癌症的第6號殺手，根據衞生署資料，以下為七大常見症狀：

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據衞生署資料顯示，胃癌成因至今雖未明確，但有以下因素會增加患上胃癌風險：

受幽門螺旋桿菌感染

進食鹽醃食物

進食加工肉製品

過重或肥胖

吸煙

飲酒

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責任編輯：羅嘉欣