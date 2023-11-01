  • 28°C
香港時間 : 20231101日 (週三) 17:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疾病警號｜30歲男後頸皮膚發黑驚患胃癌　醫生：3位置變黑恐是大病徵兆

醫生診症室 15:40 2023/11/01

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

30歲男後頸皮膚發黑驚患胃癌，醫生指3位置變黑恐是大病徵兆。（iStock圖片）

當身體出現異樣時，切勿掉以輕心。台灣一名30歲男子後頸皮膚離奇發黑，胃部亦出現不適症狀，照胃鏡檢查後，結果確診胃癌。醫生指出，這種症狀名為「黑色棘皮症」，如發現身體3個位置皮膚變黑，有可能是糖尿病、癌症等疾病的徵兆。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】秋燥易誘發皮炎咳嗽過敏　中醫教煮潤肺養顏湯水

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在節目《健康2.0》中分享案例，指以前任職駐院醫生時，胃腸科主治醫生帶他巡房，當時發現一名30多歲的患者家屬，後頸皮膚發黑。

主治醫生看出這是「黑色棘皮症」，然後詢問男子有否出現胃痛症狀，對方表示最近一個月胃部經常不適，認為可能是照顧住院家人、三餐不定時及疲勞所致。主治醫生遂建議男子照胃鏡檢查，結果發現他患有胃癌。

錢政弘指出，黑色棘皮症大多會出現在頸部後方、腋下，以及腹股溝位置（大髀罅），約八成與胰島素阻抗、肥胖及糖尿病有關，但亦有機會是癌症的徵兆，尤其是腹腔癌症，當中包括：

  • 胃癌
  • 大腸癌
  • 肝癌
  • 卵巢癌
  • 子宮內膜癌

錢政弘解釋，由於癌症會影響全身的新陳代謝，部分色素容易沉澱，因此當發現以上3個位置皮膚發黑，不要掉以輕心。

身體3位置變黑恐是某些疾病的徵兆。（《健康2.0》影片截圖）

外科醫生江坤俊補充，黑色棘皮症患處的觸感較硬，此症多見於糖尿病患者，因為他們體內的胰島素濃度較高，會刺激一些皮質及黑色素細胞增生，經常受摩擦的身體部位特別容易發黑。至於癌症會分泌某些生長因子，有機會刺激角質和黑色素細胞增生，導致黑色棘皮症。

胃癌常見症狀

胃癌是本港癌症的第6號殺手，根據衞生署資料，以下為七大常見症狀：

點擊圖片放大
+5
+4

據衞生署資料顯示，胃癌成因至今雖未明確，但有以下因素會增加患上胃癌風險：

  • 受幽門螺旋桿菌感染
  • 進食鹽醃食物
  • 進食加工肉製品
  • 過重或肥胖
  • 吸煙
  • 飲酒

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【遺愛人間】28歲港青患末期胃癌　臨別前捐80萬予兒童癌病基金助小朋友抗癌
22:16 2023/10/19
【遺愛人間】28歲港青患末期胃癌　臨別前捐80萬予兒童癌病基金助小朋友抗癌
【醫學奇蹟】男子患末期胃癌被判剩2個月命　積極治療半年後奇蹟好轉
12:26 2023/09/14
【醫學奇蹟】男子患末期胃癌被判剩2個月命　積極治療半年後奇蹟好轉
【癌症殺手】30歲台女不煙不酒　體檢揭胃癌指數異常虛驚一場
13:56 2023/09/13
【癌症殺手】30歲台女不煙不酒　體檢揭胃癌指數異常虛驚一場

你可能感興趣

【遺愛人間】28歲港青患末期胃癌　臨別前捐80萬予兒童癌病基金助小朋友抗癌
22:16 2023/10/19
【遺愛人間】28歲港青患末期胃癌　臨別前捐80萬予兒童癌病基金助小朋友抗癌
【醫學奇蹟】男子患末期胃癌被判剩2個月命　積極治療半年後奇蹟好轉
12:26 2023/09/14
【醫學奇蹟】男子患末期胃癌被判剩2個月命　積極治療半年後奇蹟好轉
【癌症殺手】30歲台女不煙不酒　體檢揭胃癌指數異常虛驚一場
13:56 2023/09/13
【癌症殺手】30歲台女不煙不酒　體檢揭胃癌指數異常虛驚一場
健康問題 糖尿病 胃癌 大腸癌 肝癌 卵巢癌 子宮內膜癌 胃痛

最高瀏覽

寰亞藝人林皓霆離世　終年35歲
寰亞藝人林皓霆離世　終年35歲
珍惜眼前丨36歲前模特兒骨癌離世遺2幼女　愛妻號老公歷數年焦慮終走出低谷
珍惜眼前丨36歲前模特兒骨癌離世遺2幼女　愛妻號老公歷數年焦慮終走出低谷
食用安全｜女子住5星級酒店飲樽裝水　驚飲出異味怒告酒店
食用安全｜女子住5星級酒店飲樽裝水　驚飲出異味怒告酒店