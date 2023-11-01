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靚媽精明眼丨香港康得思酒店自助餐 「買二送二」 $269起歎生蠔/龍蝦/蟹腳

親子好去處 16:17 2023/11/01

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（圖片來源：kkday）

香港康得思酒店自助餐The Place 推出自助餐限時訂購買二送二優惠，「Snap! Crack! Pop!海鮮自助餐」和聖誕前夕自助餐同享買二送二優惠，大家可以低至$269元起歎生蠔、龍蝦、蟹腳、載譽歸來的即煎鵝肝等多款美食，美食享用優惠期為2023年12月1日起。

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【童學園】嶺南大學香港同學會小學　小班活動教學提倡關愛文化

「Snap! Crack! Pop!海鮮自助餐」

為熱愛品嚐海鮮鮮美的您，帶來多款優質的冰鎮海鮮及垂涎欲滴的海鮮主題熱食，包括新鮮生蠔、冰鎮新鮮龍蝦及鱈蟹腳、阿根廷紅蝦刺身、鮑魚、海蝦及扇貝、避風塘炒蟹、芝士釀蟹蓋、西班牙海鮮飯，還有具人氣又惹味的即煎鵝肝和鹽燒牛舌，讓您品嚐奢華的海鮮盛宴。自助餐亦提供不同類型酒品及飲品供一家大細暢飲。包括啤酒、玫瑰酒、白酒、紅酒、汽水、冰鎮果汁、咖啡及茶。

小朋友在享受細滑的 MÖVENPICK®雪糕、芝士雞蛋仔和多款特色蛋糕時，亦可逢星期日與可愛小熊貓吉祥物Cody 打卡，留下愉快又滋味的家庭時光。

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  • （圖片來源：kkday） （圖片來源：kkday） （圖片來源：kkday）

    • 【KKday 9周年｜買二送二優惠】自助午餐｜新鮮生蠔．冰鎮海鮮｜無限暢享精選酒類及飲品

    12月在細味佳節滋味的同時，探索曼妙的聖誕佳節。享受滋味無窮的生蠔、龍蝦、聖誕烤火雞、現場香煎鵝肝、動人心弦的甜點，及更多讓人垂涎的佳餚。

    可供4位成人同時享用

    12月供應時間：

    星期一至五：下午12時至2時30分 

    星期六至日及公眾假期：

    首輪 上午11時30分至下午1時30分

    次輪 下午2時至下午4時

    優惠：

    • 星期一至星期五 $1,075/4 位
    • 星期周六 $1099/4 位 
      （已包括加一服務費） 

    編輯見到，截至目前，12月1日起仍可購買。

     

    【KKday 9周年｜買二送二優惠】自助晚餐｜即煎鵝肝．新鮮生蠔．任食龍蝦｜無限暢享精選生啤、酒類及飲品

    可供4位成人同時享用

    供應時間： 星期一至日 晚上6時30分至9時45分

    記者登入網站所見，12月4日-7日，以及12月11-14日，仍可以$1867/4購買。

     

    預訂優惠詳情：
    地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層
    訂購詳情：詳情

    hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

    【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

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    責任編輯︰陳珈希 

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