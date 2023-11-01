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香港人在北京丨洪永城鬧阿喱正一世紀渣男　與陳星妤拍親熱戲向太太梁諾妍備案

娛樂 15:23 2023/11/01

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

《香港人在北京》

TVB台慶劇《香港人在北京》最新劇情講到阿喱（洪永城Tony飾）、Funny（傅嘉莉飾）和淼淼（陳星妤飾）的「愛情三角錯」變得更複雜。

昨晚（11月31日）《香港人在北京》內，阿喱終於發現淼淼原來是他朝思暮想的「小夢老師」，淼淼亦驚訝阿喱是一直課金給她的鐵粉，兩人情到濃時忍不住咀嘴，仍深愛阿喱的Funny目擊整個過程。

香港人在北京丨與吳若希演攤牌戲谷到眼紅紅　陳展鵬：希望演到嗰種真實感

先向梁諾妍備案

Tony和星妤這場咀嘴戲非常浪漫，星妤早前出席活動時笑言該場吻戲拍了6小時，對此Tony受訪時解釋：「當日係拍咗6個鐘，不過錫嗰場只係佔好少部分，最終拍出嚟效果非常浪漫，大家都好滿意。」

同時，他透露拍攝親熱戲前有向太太梁諾妍備案：「佢都明白嘅，因為佢都係一名演員。」

《香港人在北京》

洪永城大賣關子

至於講到不少網友鬧爆「阿喱」是世紀渣男，Tony也搞笑地鬧埋一份說：「我都覺得阿喱係一個隨波逐流嘅渣男，冇咩人生目標，我都覺得呢種男士真係唔好！演呢個角色其實都幾難處理，但都覺得幾好玩嘅。」

至於阿喱最終會揀Funny還是淼淼？Tony大賣關子：「希望阿喱嚟緊會做番一個啱嘅決定，揀啱人生伴侶係人生最重要一環！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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