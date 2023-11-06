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升中面試︱中一面試緊張雙手不知如何擺放 專家分享3大身體語言技巧提高自信分

升學教育 12:14 2023/11/06

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

專業溝通協會創辦人謝智勇（Vincent），以及專業溝通協會面試課程導師錢慧琦（vicky），分享如何透過身體語言掩飾緊張情緒，在面試中突圍而出。

2024年至2025年中一面試即將展開，升中面試要在云云的學生中脫穎而出，除了亮麗的學術成績外，面試時表達出來的自信非常重要。小六學生面對陌生考官難免會緊張，TOPick邀請專業溝通協會創辦人謝智勇（Vincent），以及專業溝通協會面試課程導師錢慧琦（vicky），分享如何透過身體語言掩飾緊張情緒，在面試中突圍而出。

1. 眼神交流

眼神交流是面試過程中必不可少的部分，因為充分反映面試者的自信與態度。面對陌生環境，以及升學的壓力，同學難免會緊張，不敢直視考官。

Vincent表示，如果考生被發現眼神飄忽，或多或少會影響面試官對同學的觀感。因此，若害怕與面試官對視，則可以在說話時盯着他的眉心，或者鼻子的位置。如果是面對着數位面試官，則可以順着次序掃視他們眼睛以外的面部位置，減輕緊張感。

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2. 手勢表現自信

手勢是表現自信與說服力的關鍵，同學有沒有發現自己緊張時，會不自覺通過手勢流露出緊張的情緒，例如緊握拳頭或揉大腿等。

vicky教路，當感到緊張時，比較簡單的方法是可以把手掌放大腿位置，不要動來動去，至少能夠減少面試官對學生的負面觀感。而更進一步，可以嘗試練習加入一些手部動作，增強說服力，而手部動作應放在肚前，想像雙手手掌在畫一個球體的形狀，表現出自己的自信 （附圖說明）。

她提醒，切忌做出誇張的動作，例如說明「家」的時候，用手放在頭上扮成屋頂，可能會弄巧成拙。

3. 坐姿要好

坐姿在面試都相當重要，表示小朋友的日常習慣及面試態度，而良好的坐姿會讓面試官感到你的誠意。小朋友容易在面試過程中，因為不集中及緊張，而不斷動來動去。

Vincent建議，家長可以平日在家中訓練小朋友坐直腰背，不要駝背或烏龜頸。其次，雙腳能夠平放地面，不要淩空(個子比較小的小朋友，背部不要貼着椅背坐，可以坐前一點，令雙腳能夠平放在地面)。最後，雙腳需要拍齊坐下，不要打開雙腿。保持坐姿，直至面試完成。

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