【順德美食】富豪酒店邀順德名廚合推順德菜　多款經典菜讓食客享盡極鮮美味

▲ 豪酒店誠邀來自順德著名食府 — 聚福山莊的大廚與富豪酒店廚藝團隊交流，為客人帶來一系列順德原味道。

佛山順德素有「食在廣州、廚出鳳城」的美譽，為傳承及宣揚其飲食文化，富豪酒店誠邀來自順德著名食府 — 聚福山莊的大廚，並以獲獎無數的行政總廚車明志和多次代表順德出國推廣粵菜的餐飲學院教授麥振興帶領的團隊，聚首香港與富豪酒店廚藝團隊交流，為客人帶來一系列順德原味道，以最特色的烹飪技藝及傳統的烹調手法為客人呈現順德菜中的清、鮮、爽、嫩、滑、真。

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以魚入饌極鮮極美

河鮮是順德人飯桌上常見的食材，順德拆燴鮮魚羹更是宴客必備的「心機菜」。鰂魚魚刺多且細小，處理時相當考驗師傅的功夫，要將魚刺逐一挑出只留下嫩滑魚肉，配上同樣以鮮魚熬成的魚湯及黃菊花一同烹煮，一鍋菊香味鮮的魚湯足令人垂涎欲滴，為饗宴拉開序幕。

說到以魚入饌，不得不提骨肉團圓這道寓意美好的過節經典菜式，將和順魚起肉、切片、切粒後加入調味料搓成清鮮嫩滑的魚丸，再將魚骨腩一同蒸熟，讓骨肉再次相聚。香煎順德鯪魚餅配巧手春花餅、原條煎釀塘鯪魚、香菜煎焗勒流鱔、濃魚湯雲勝浸魚皮角等亦是順德著名的鮮美菜式。

得天獨厚 寶藏遍地

以地區命名菜式是中菜的常見做法，而順德菜亦不例外。鳳城鍋壁四杯雞有別於常見的三杯雞，在醬油、油及糯米酒的基礎上加入冰片糖及白冰糖，使咸甜味道更協調、肉香豐腴、皮爽肉滑，亦更符合廣東人的口味。

廣東人愛吃雞同時也愛吃鵝，生碌醬油馬崗鵝亦是遠近馳名的菜式，菜名當中「碌」的意思是將原隻鵝在鍋中不停翻滾「碌來碌來」沾上醬料烹煮，手法有趣之餘更為這道菜增添廣式味道。

炒牛奶是當地家常美食之一，順德人使用水牛奶作為原材料製作美食，奶香濃且口感細膩，而是次菜單中的大良炒牛乳伴炸均安豬肉以牛乳製作還原地道風味，讓液體狀的牛奶烹製成固態狀，體現粵菜「軟炒法」智慧，配上炸豬肉，一軟一脆，甘香味美，脂香四溢。

呈現傳統高手工美點

在中式宴席上總以甜點作結，喻意甜甜蜜蜜、圓滿幸福。手工鮮薑汁撞奶做起來說易不易、說難不難，技巧在於對煮牛奶的火候和溫度的掌握，以及對老薑的挑選，要做出滑溜軟彈、「夠薑」的成品全靠師傅的入廚經驗。

黃金煎倫教糕驟聽略為陌生，但事實上是香港人熟悉的白糖糕，「豬膏面、三紋眼」及內裡佈滿魚翅紋，就是一件成功倫教糕的標誌，咬下去甜美鬆軟，是不少廣東人的童年美點之一。

推廣菜單於2023年10月31日至11月30日於富豪香港酒店富豪金殿及富豪九龍酒店富豪軒供應，富豪薈會員更可尊享85折優惠。

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責任編輯︰陳珈希