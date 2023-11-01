【濫收水費】違例濫收劏房租戶水費　業主罪成罰款4,400元

▲ 一名業主因向其劏房租戶濫收水費，被判處罰款4,400元。（資料圖片）

濫收水費問題一直困擾劏房戶，一名業主因向其劏房租戶濫收水費，違反《水務設施規例》（《規例》）第47條，今日（1日）在九龍城裁判法院承認兩項控罪，兩罪各罰款2,200元，共被判處罰款4,400元。

水務署去年4月接獲投訴，指有人向九龍深水埗大南街一名劏房租戶濫收水費。經調查及搜集證據後，向違例人士提出檢控。自首宗案件於去年6月定罪以來，此，案為第13宗定罪的同類案件，罰款金額介乎1,000至5,000元。

水務署指出，經修訂的《規例》第47條規定，若業主或房東向其處所租戶收回的水費，超過繳交給水務署的金額，即屬違法，最高可處罰款1萬元。

水務署表示，政府以跨部門及多管齊下的方式，致力打擊有關違法行為。除加強跨部門聯合巡查和優化獨立水錶申請外，亦加強宣傳教育，以增加向劏房租戶濫收水費的阻嚇力。

另外，水務署已推出計劃鼓勵業主申請安裝獨立水錶。在計劃下，水務署會豁免每個獨立水錶的水費按金和提供水錶的費用。每個獨立水錶帳戶會有獨立水費單供繳交水費，以及每4個月首12立方米免費的用水量。除業主可申請為其劏房安裝獨立水錶外，劏房租戶亦可直接向水務署提出有關要求。水務署接獲要求後會主動聯絡業主跟進，並按需要提供技術支援。

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責任編輯：梁薾心