  • 28°C
香港時間 : 20231101日 (週三) 16:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

時尚速報｜The North Face聯乘Undercover推山系服　應用3種創新科技打造最高極限

休閒消費 15:55 2023/11/01

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

近10年間The North Face為了擁抱年輕人市場，非常勤力，日本版的Pruple Label不須多說，多年下來，更先後與多個品牌合作，由高級時裝品牌Gucci，到街頭藝術家KAWS都一一網羅，剛剛更首次與日本時裝品牌Undercover合作推出SOUKUU系列（意指蒼空），準備要添置禦寒衣物的你，又多一個集功能性與時尚的選擇。

最新影片推介：鄭子誠+劉倩怡專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄭子誠相伴抗情緒病令愛昇華　劉倩怡學懂去愛：感覺找回生命的核心

自十多年前，日本時裝設計師Junya Watanabe將登山遠足的服裝時裝化後，今天山系時裝已成了時裝界的一個不容忽視的主流，亦因為沾上high fashion氣息，從前只困在遠足範疇的小眾品牌，例如Salomon、Arc'teryx、And Wander又或是The North Face等，都紛紛成為流行寵兒，而這一次經Undercover的設計師高橋盾出手，款式上更是「不得了」！

對於首次與The North Face合作，高橋盾找來SOUKUU以作點題，SOUKUU於日語意指蒼空，是寧靜的暴風眼，同時是自然界中力量的凝聚時刻，背後的潛台詞是將功能性的山系服裝提升至最高極限，應用上3種創新科技，當中包括Futuefleece、Cloud Down和Dotknit。

紅色背囊 $2,690。（圖片：品牌提供）

Futuefleece特別的地方在於生產時應用了不同的編織方法造出能聚集額外熱量，幫助調節體溫同時又能夠減輕重量的面料。至於Cloud Down是不對稱羽絨空間結構，令羽絨內更有效儲存和固定空氣流動，提升更高的保暖效果。至於最後的Donknit則是將一種針織技術讓面料主動排出皮膚上的濕氣，令穿者一身乾爽。

這3種面料在服裝單件上互相配搭，加上基本的黑藍色、棕色和粉藍色的配搭，令新鮮感大增，不難成為今年冬季的羽絨王者。

點擊圖片放大
+9
+8

記者：何偉雄

相關文章

張繼聰謝安琪張繼聰合作開期間限定店　Kay大讚阿聰為絕對的理想伙伴
12:34 2023/10/31
張繼聰謝安琪張繼聰合作開期間限定店　Kay大讚阿聰為絕對的理想伙伴
名牌配飾｜Balenciaga出$3,900鑰匙髮圈　網民取笑靈感來自浴室
今日 10:43
名牌配飾｜Balenciaga出$3,900鑰匙髮圈　網民取笑靈感來自浴室
【時尚速報】Salomon時裝化ODYSSEY系列　登山球鞋HBX搶閘率先開賣
11:02 2023/09/08
【時尚速報】Salomon時裝化ODYSSEY系列　登山球鞋HBX搶閘率先開賣

你可能感興趣

張繼聰謝安琪張繼聰合作開期間限定店　Kay大讚阿聰為絕對的理想伙伴
12:34 2023/10/31
張繼聰謝安琪張繼聰合作開期間限定店　Kay大讚阿聰為絕對的理想伙伴
名牌配飾｜Balenciaga出$3,900鑰匙髮圈　網民取笑靈感來自浴室
今日 10:43
名牌配飾｜Balenciaga出$3,900鑰匙髮圈　網民取笑靈感來自浴室
【時尚速報】Salomon時裝化ODYSSEY系列　登山球鞋HBX搶閘率先開賣
11:02 2023/09/08
【時尚速報】Salomon時裝化ODYSSEY系列　登山球鞋HBX搶閘率先開賣
時尚 時裝服飾 品牌 設計

最高瀏覽

寰亞藝人林皓霆離世　終年35歲
寰亞藝人林皓霆離世　終年35歲
珍惜眼前丨36歲前模特兒骨癌離世遺2幼女　愛妻號老公歷數年焦慮終走出低谷
珍惜眼前丨36歲前模特兒骨癌離世遺2幼女　愛妻號老公歷數年焦慮終走出低谷
食用安全｜女子住5星級酒店飲樽裝水　驚飲出異味怒告酒店
食用安全｜女子住5星級酒店飲樽裝水　驚飲出異味怒告酒店