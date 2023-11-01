時尚速報｜The North Face聯乘Undercover推山系服　應用3種創新科技打造最高極限

近10年間The North Face為了擁抱年輕人市場，非常勤力，日本版的Pruple Label不須多說，多年下來，更先後與多個品牌合作，由高級時裝品牌Gucci，到街頭藝術家KAWS都一一網羅，剛剛更首次與日本時裝品牌Undercover合作推出SOUKUU系列（意指蒼空），準備要添置禦寒衣物的你，又多一個集功能性與時尚的選擇。

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自十多年前，日本時裝設計師Junya Watanabe將登山遠足的服裝時裝化後，今天山系時裝已成了時裝界的一個不容忽視的主流，亦因為沾上high fashion氣息，從前只困在遠足範疇的小眾品牌，例如Salomon、Arc'teryx、And Wander又或是The North Face等，都紛紛成為流行寵兒，而這一次經Undercover的設計師高橋盾出手，款式上更是「不得了」！

對於首次與The North Face合作，高橋盾找來SOUKUU以作點題，SOUKUU於日語意指蒼空，是寧靜的暴風眼，同時是自然界中力量的凝聚時刻，背後的潛台詞是將功能性的山系服裝提升至最高極限，應用上3種創新科技，當中包括Futuefleece、Cloud Down和Dotknit。

▲ 紅色背囊 $2,690。（圖片：品牌提供）

Futuefleece特別的地方在於生產時應用了不同的編織方法造出能聚集額外熱量，幫助調節體溫同時又能夠減輕重量的面料。至於Cloud Down是不對稱羽絨空間結構，令羽絨內更有效儲存和固定空氣流動，提升更高的保暖效果。至於最後的Donknit則是將一種針織技術讓面料主動排出皮膚上的濕氣，令穿者一身乾爽。



這3種面料在服裝單件上互相配搭，加上基本的黑藍色、棕色和粉藍色的配搭，令新鮮感大增，不難成為今年冬季的羽絨王者。

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記者：何偉雄