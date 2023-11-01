【中大改革】立法會三讀通過中大校董會改組　僅狄志遠、張欣宇、劉業強棄權

▲ 立法會會議三讀通過 《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》。（曾耀輝攝）

立法會三讀通過《2023年香港中文大學（修訂）條例草案》。76人支持；無人反對；3人棄權，分別是新思維狄志遠、香港新方向張欣宇和經民聯劉業強。二讀辯論期間僅十多位議員發言支持今次的修例。

對於有指今次改革干預「院校自主」，商界議員廖長江指，議員根據《基本法》第74條，已經得到行政長官的書面同意，符合程序上的正當性。而議員提出私人草案亦非越俎代庖，只是當政府未能優先處理有關問題，議員以中大利益為依歸，提出改革方案。他指有聲音指今次修例是破壞院校自主是無稽之談，直言：「院校自主並非做咩都得，亦需有理有據，有規有矩。」

有份提出修訂的民建聯立法會議員劉國勳表示，在1年多前提出修例時，很多校董會成員是知悉及支持的。對於有人指今次修例很趕急，他稱其實推動改革已經歷20年的時間，今次只是「的起心肝」實行。劉國勳亦指重組校董會只是改革第一步，然後慢慢提升中大的各方面管治。

▲ 草案通過後，提出草案的三位議員見記者。（曾耀輝攝）

會後，提出草案的三位議員見記者，自由黨張宇人表示，新的校董會將在政府刊憲後開始運作，相信新的校董會下，中大無論是教學、科研或捐款方面都會一定會提升。至於如何過渡至新校董會，他指，過渡期將保留整個中大是要12人開會，直到整個新校董會成立了，屆時將需要有足夠的法定人數即17人才能開會，相信校董會主席會帶領大家度過過渡期。

另外，條例草案所涉及75萬費用，暫時由三位議員支付，張宇人指，過去有關私人條例草案，都是由校董會支付，因此會繼續問中文大學「老實說我看不到，為什麼中文大學會覺得他們不應該給。」

張欣宇：是否有權就去晒？

張欣宇會後被問到為何投棄權票，他回應稱，本身對條例內容沒有太大意見，但整個立法過程，看到處事方式，處理分歧方式和作風，與自己理念不一，包括不召開公聽會。他稱，聽到校董會未必對方案有共識，雖然是夠票去通過，「是否有權就去晒呢？」

▲ 張欣宇指，整個立法過程，處理分歧方式，與自己理念不一。（區綽彥攝）

劉業強會後被問到，為何投棄權票，他回應指「可唔可以唔答你？」被問到是否按錯掣，他回應稱「遲啲答你。」

草案建議校董會人數由55人減至34人，增加校外校董人數，令校外成員與校內成員的比例改為2比1，亦修改聘任校長的方法，須經校董會4分之3成員投票支持通過。

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記者：戴朗希