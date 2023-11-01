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陳柏宇深信不同編曲為呈現不同面貌　《超時空要唱》邀素人翻唱或改編金曲  

娛樂 15:40 2023/11/01

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陳柏宇

近年流行古老當時興，Citypop的再度興起，歌手翻唱、網絡Mashup熱潮湧現，再加上聽眾對歌詞的全情投入，令歌曲成為陪伴大家高低起跌的必需品，不少舊歌更能超越時空界限，歷久不衰。

有見及此，Sony Music特別舉辦《超時空要唱》音樂比賽，讓眾音樂愛好者同延續經典金曲。

《超時空要唱》

分設兩組別比賽
 
《超時空要唱》分別設有歌唱組及創作組，可以個人或組合名義參加，參賽者需從「參考歌單」中任選一首歌曲，例如過去Hit爆的廣東歌：陳柏宇《你瞞我瞞》、林奕匡《高山低谷》、Tonick《長相廝守》、C AllStar《天梯》。

在香港都唱到街知巷聞的國語歌或英文歌如：蔡依林《說愛你》、A-Lin《最悲傷的事》、Westlife《My Love》、Britney Spears《…Baby One More Time》等，將歌曲重新演繹（歌唱組）或作二次創作（創作組），包括但不限於重新編曲（Rearrangement）、取樣（Sampling）、重新混音（Remix），用創意為歌曲注入全新配方。

以《你瞞我瞞》為例
 
歌單中，不少都是經典金曲。說到經典金曲，Phil有自己一套睇法，他說：「一定要好聽，也要有一定受歡迎程度，隔咗好多年依然矚目。有啲歌曾經因為話題性而Hit過，但隔咗幾年就Outdated，咁就稱不上經典歌曲。」

不過問到Phil心目中的經典金曲，他就揀選了John Legend《All of Me》，Phil解釋道：「第一次聽我係呆咗，因為真係好好聽好感動到我，亦陪我走過高山低谷，不過起初唔係好多人聽，首歌亦用咗足足一年時間至上到冠軍，見佢上到No.1我好開心，亦覺得用心做好一件事，總會有人欣賞。」

陳柏宇（Jason）深信不同的編曲能為一首歌帶來截然不同的新鮮感覺，他以自己的《你瞞我瞞》為例，說：「原裝版本監製陳光榮喺編曲上加入咗佢好喜歡嘅電子元素，加上Key偏高有假音部份，而我之前演繹嘅The First Take版本就拎走咗呢啲元素，令成件事沉實又成熟，有一種較濃厚嘅男人味浮現咗出嚟。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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