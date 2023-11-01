【自助服務機】警方於港珠澳大橋香港口岸設自助服務機　24小時提供服務

▲ 警務處於港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓的警察報案中心外設置的自助服務機投入服務。(政府新聞處)

警務處今日（十一月一日）於港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓的警察報案中心外設置首個陸路邊境管制站自助服務機，為有需要的市民及旅客提供24小時的便捷服務，讓他們可以透過電子平台處理報失財物及非緊急案件。

自2021年9月起，警方分階段在多間警署的報案室設置自助服務機。首個設於公眾地方的自助服務機亦在今年10月於港鐵金鐘站啟用。警方和港鐵公司更攜手打造全新「一站式報失服務」，讓市民授權警方將失物報告上傳至港鐵「自助失物處理平台」，無須再向港鐵另作登記，亦增加尋回失物的機會。

根據警方的數據顯示，過去三季，自助服務機成功處理差不多40,000宗報失財物個案，佔相關警署報案室同類案件約7成，反映此服務機廣為大眾接納，並讓報案室人員有更多時間處理其他市民求助個案。

隨着今年初香港與內地全面通關，首三季共有多達1 500萬人次經港珠澳大橋香港口岸往返珠海及澳門，較去年同期大幅上升78倍。該口岸收到的報失財物個案亦因此增加，今年首三季較去年同期上升16倍至708宗。新設置的自助服務機可以提升服務質素，為市民及旅客提供多一個便捷途徑自行報失財物，節省他們於警察報案中心排隊等候的時間。

警務處會繼續將自助服務機擴展至更多警署、公共地方及其他高人流地點，例如其他合適的邊境管制站、公共運輸交匯處及大型購物商場等，藉此便利更多市民及旅客，將科技融入日常生活中。

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