【河套區發展】創科局：18間企業今年6月起進駐科學園深圳園區　涉及微電子及人工智能等

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創新及科技局回覆立法會議員提問，指香港科學園深圳分園（分園）第一批租戶已於今年六月起陸續進駐。截至今年九月，共有18家企業和研發中心進駐，涉及包括微電子、醫療科技、大數據及人工智能、金融科技、機械人技術及可持續發展方案等領域。在香港科技園公司的支持下，當中有兩家企業已成功申請內地市政府的資助，另有10家正積極進行融資，以促進業務發展，有助開拓大灣區和內地市場。

另外，當局指自2019年，國家科學技術部、國家自然科學基金會及內地一些省市已陸續開放其科技計劃讓香港的大學及科研機構以牽頭單位或合作單位形式提出申請。截至今年六月底，內地中央部委和各省市批核予香港的大學及研發機構的跨境撥付研發經費約8億元人民幣，涉及約530個項目，涵蓋多個技術領域，包括生命健康科技、人工智能與數據科學、半導體、先進製造與新能源科技等。

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責任編輯：陳展棋

