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MIRROR丨12子巡遊慶祝出道5周年　分三車出巡會見鏡粉【多圖】

娛樂 16:33 2023/11/01

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

MIRROR分三車出巡跟鏡粉會面。

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的本地男團MIRROR出道5周年！

為慶祝MIRROR成軍5年，MIRROR Official Fans Club於今天（1日）假香港迪士尼樂園舉辦《MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet》，12子與鏡粉歡聚。

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MIRROR丨迪士尼慶祝出道5周年　鏡粉一早赴樂園準備會見12子【多圖】

MIRROR巡遊

在早上近11時，美國小鎮大街兩旁已有不少鏡粉「霸位」爭取有利位置欣賞《MIRROR All in One巡遊派對》。

約下午1時30分，MIRROR齊人出席美國小鎮大街舉行《MIRROR All in One巡遊派對》，由Lokman、AK、Ian、Stanley坐第一架車登場，緊接的是姜濤、Edan、Alton、Tiger，第三架車則是Frankie、Jer、Jeremy、教主，巡遊全程約十多分鐘。

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MIRROR丨12子迪士尼賀出道5周年　Jer變「土豪」Edan回應FC解散

最新影片推介：鄭子誠劉倩怡專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄭子誠相伴抗情緒病令愛昇華　劉倩怡學懂去愛：感覺找回生命的核心

記者：游艾維、陳淑霖

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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Mirror 娛樂人物職業 姜濤 李駿傑 柳應廷 邱傲然 邱士縉 王智德 陳瑞輝 呂爵安

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