  • 28°C
香港時間 : 20231101日 (週三) 17:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫療註冊制度】議員倡為營養師及心理學家等專業立法註冊 　盧寵茂： 現有制度較有彈性

社會 16:05 2023/11/01

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

(曾耀輝攝)

立法會會議上，醫療及衛生界立法會議員林哲玄質疑，部分醫療專業例如營養師、心理學家採取「認證註冊」制度，每個人都可以稱擁有醫療專業，以營養師為例，坊間有營養師宣傳產品治療過度活躍症，形容是「擺市民的福祉來玩」，令市民無從適從，醫療專業水平難以維持。

醫務衛生局局長盧寵茂表示，認可註冊於法定規管有其好處及問題，「認可註冊」較有彈性。他以營養師作為例子，有百分之60的從業員未符合資格，他指重視行業的專業自主，專業界別需要達至統一標準，才會考慮立法，認為現有制度較有彈性。

被問到相關醫療專業如與到投訴及衝突，應如何解決。盧寵茂指，未必需要從法律角度處理，而公眾亦可以向認證團體透過投訴機制，令違規人員於註冊名冊中除名。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片，：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

寰亞藝人林皓霆離世　終年35歲
寰亞藝人林皓霆離世　終年35歲
珍惜眼前丨36歲前模特兒骨癌離世遺2幼女　愛妻號老公歷數年焦慮終走出低谷
珍惜眼前丨36歲前模特兒骨癌離世遺2幼女　愛妻號老公歷數年焦慮終走出低谷
食用安全｜女子住5星級酒店飲樽裝水　驚飲出異味怒告酒店
食用安全｜女子住5星級酒店飲樽裝水　驚飲出異味怒告酒店