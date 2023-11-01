【醫療註冊制度】議員倡為營養師及心理學家等專業立法註冊 　盧寵茂： 現有制度較有彈性

▲ (曾耀輝攝)

立法會會議上，醫療及衛生界立法會議員林哲玄質疑，部分醫療專業例如營養師、心理學家採取「認證註冊」制度，每個人都可以稱擁有醫療專業，以營養師為例，坊間有營養師宣傳產品治療過度活躍症，形容是「擺市民的福祉來玩」，令市民無從適從，醫療專業水平難以維持。

醫務衛生局局長盧寵茂表示，認可註冊於法定規管有其好處及問題，「認可註冊」較有彈性。他以營養師作為例子，有百分之60的從業員未符合資格，他指重視行業的專業自主，專業界別需要達至統一標準，才會考慮立法，認為現有制度較有彈性。

被問到相關醫療專業如與到投訴及衝突，應如何解決。盧寵茂指，未必需要從法律角度處理，而公眾亦可以向認證團體透過投訴機制，令違規人員於註冊名冊中除名。

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責任編輯：陳展棋