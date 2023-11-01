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【樓宇僭建】甯漢豪：研究會否「有僭建就要被檢控」　業主申報僭建計劃或延伸至市區

社會 16:05 2023/11/01

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發展局局長甯漢豪。（曾耀輝攝）

《施政報告》提出明年修訂《建築物條例》，包括簡化檢控程序、加強罰則及降低檢控門檻，以針對僭建等行為。發展局局長甯漢豪今日（1日）在立法會大會上表示，會研究按僭建物大小和嚴重程度，制定不同罰則，亦會考慮由當局列出某些類別的僭建物。

紅山半島早前被揭發多幢獨立屋有僭建及霸佔官地，立法會議員陳穎欣在立法會質詢，指有青衣居民反映店舖阻街要每次罰款，但僭建卻未必被罰，且僭建可令物業升值過千萬元，但被發現最高罰款20萬元和監禁1年，且大多數緩刑，令業主覺得「搏得過」， 關注政府會否按比例加罰款，例如將罰款數字與僭建物價值掛鈎。

甯漢豪回應說，店舖阻街及僭建性質不同，現時若被揭發有僭建，政府會發出清拆令，如業主不遵從清拆令，不論僭建大小罰則都是一樣。她重申當局會在檢視《建築物條例》時考慮引入不同層次罰則，加強屋宇署執法權力，並考慮簡化檢控程序及降低檢控門檻，明年會提出法例修訂建議。

她又指，目前只要遵從清拆令，除非是嚴重或明知故犯的情況，未必會進入檢控階段，會研究會否「有僭建就要被檢控」。

對於有議員指法庭對僭建個案的判刑過輕，她說，當局不會干預法庭判決，法庭向來要考慮同類個案的判刑，當局會與司法部門就個案嚴重性及政策上等有溝通。

另外，選委界立法會議員江玉歡質詢指，全港積壓的僭建個案數以萬、十萬計，關注政府會否鼓勵業主主動申報，申請暫緩執法，或就輕微僭建物發出豁免信。甯漢豪說，目前在新界村屋有沿用此做法，只要業主每5年找專業人士檢查，政府會紀錄在案，並透露會研究能否將此做法延伸至市區。

甯漢豪又提到，今年首9個月，發出清拆及糾正僭建物數目超過2.4萬個、非法佔用政府土地個案數目為9700多宗，而處理每宗個案所需時間不同，會因應最新情況及公眾關注調整工作次序。她舉例說，紅山半島山泥傾瀉事故，顯示違規獨立屋的安全隱患問題，所以優先處理相關情況，亦有回應社會對新界違規棕地作業的關注。

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責任編輯：梁薾心

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