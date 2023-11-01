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【香港夜繽紛】城巴推特別夜景路線H2K　夜遊票每張$100旅客只售$20

社會 16:17 2023/11/01

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

城巴開辦「人力車觀光巴士」特別夜景路線H2K。

城巴繼早前提供全線獨營通宵巴士半價優惠後，現於11月2日至明年1月31日開辦「人力車觀光巴士」特別夜景路線H2K，圍繞港島及九龍市區熱點；路線亦提供「夜遊票」，讓顧客無限次上落雙層開篷巴士，每張售價100元，旅客優惠下只需20元。

H2K號線將於11月2日至明年1月31日，在晚上7時至10時由中環天星碼頭開出，中途設有多個上落車站，途經灣仔海傍、西九文化區及尖東海傍，方便市民及旅客欣賞夜色。H2K號線單程收費為41.8元。

H2K號線亦特設「夜遊票」，憑票可在同一晚無限次乘搭H2K號線，每張售價100元，旅客憑相關證明文件更可以優惠價20元購買。「夜遊票」數量有限，售完即止，顧客可於中環天星碼頭人力車觀光巴士服務站，或尖沙咀天星碼頭旅發局旅客諮詢中心購買。

城巴「人力車觀光巴士」於日間亦設有H1及H2號線，途經荷李活道、銅鑼灣、金紫荊廣場、尖沙咀碼頭等旅遊熱點，顧客購買人力車觀光巴士全日票即可在同日內，無限次乘搭H1、H2及H2K號線，售價為200元。

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記者：黃穎津

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