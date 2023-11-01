【新冠病毒】孔繁毅：夏季流感高峰剛完結　料月底迎來新冠高峰期

▲ 香港感染及傳染病學會預料，本港冬季將出現流感及新冠病毒感染高峰。（陳靜儀攝）

香港感染及傳染病學會預料，本港冬季將出現流感及新冠病毒感染高峰。學會理事會成員、港大內科學系傳染病科主任孔繁毅指，流感及新冠病毒「前後夾擊」，夏季流感高峰期剛完結，但近日新冠病毒陽性比例呈上升趨勢，料本月底、12月初迎來感染高峰期，呼籲高危人士一旦受感染便應盡快求醫，把握治療黃金期。

孔繁毅表示，政府正採購新一代XBB新冠疫苗，惟預料疫苗到港時，已出現新一波感染。他引述研究，稱高危人士在出現病徵三日内服用新冠口服抗病毒藥物，住院率或死亡率可顯著下降約9成，籲高危人士，包括長者、曾接受器官移植及患有心血管疾病等，除考慮接種新一代疫苗外，一旦受感染，應儘快求醫。孔繁毅指，以瑪麗醫院為例，近一兩星期多了新冠重症患者入院，部分人要入住深切治療部，強調治療時間十分關鍵，越早求醫及服食抗病毒藥物效果會越好。

學會又引述一項國際研究，調查結果顯示香港約1600多名曾經或懷疑曾感染新冠病毒的受訪者中，超過4成半人在感染新冠病毒後未有求醫，包括因為不擔心症狀的嚴重程度等。調查亦發現，約4成受訪者因為憂慮藥物有副作用等，只會在病情變得非常嚴重時，才會服用新冠口服藥。

學會會長，感染及傳染病專科醫生連慰慈指，調查結果反映港人輕視新冠病毒，對感染新冠病毒後求醫的態度猶豫不決，憂延誤診治。他表示，求醫對預防新冠病毒感重症及其引發的死亡非常重要，有高危因素的患者尤其要注意，提醒如感染新冠病毒應盡早求醫。

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記者：吳穎嵛