【白石角站】運輸及物流局指興建白石角車站具挑戰　 明年提方案料2033年或之前開通

▲ 運輸及物流局指興建白石角車站具挑戰。(資料圖片)

有議員關注，福田的科學園深圳分園已投入服務，而位於落馬洲河套地區的港深創新及科技園的首批樓宇亦會於明年落成，政府會否加快興建白石角站，以盡早加強白石角、福田及落馬洲河套地區的地域連繫。

政府表示，由於白石角車站工程涉及在現有東鐵線上增建車站，必須在不影響東鐵線現有安全運作的情況下進行，部分工程因此只能於晚上鐵路停止服務後的非行車時段內進行，具有一定挑戰性。按目前計劃，政府會在明年年中左右提出建議方案，2025年就有關發展用地開展城市規劃的法定程序。當局會盡快完成詳細規劃、相關設計及法定程序，早日開展建造工程，使車站能在2033年或之前開通。

當局表示，會為港深創科園提供鐵路服務。擬議的北環線支線將於新田連接北環線主線和重建後的深圳新皇崗口岸，並途經洲頭以及落馬洲河套地區的港深創科園。正積極與內地當局和港鐵公司推展北環線支線的規劃工作，並期望於2024年內與內地當局就推展安排達成共識並就項目展開詳細規劃及設計。

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