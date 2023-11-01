【職專教育】VTC成立香港資訊科技學院　首屆學生料2024/25學年入學

▲ VTC 宣布成立香港資訊科技學院。VTC圖片）

職訓局（VTC）今日（1日）宣布成立香港資訊科技學院（HKIIT），為VTC旗下第14間機構成員。學院將為中學離校生、在職人士、行業從業員等，提供資訊科技及相關科技課程，以全方位培育具備專業技能的資訊科技（IT）專才，提升香港在IT領域的競爭優勢。首屆學生預計於2024/25學年入學。

VTC主席戴澤棠指，希望將HKIIT發展為本港，以至粵港澳大灣區的IT培訓/考試中心，以配合政府創科政策，促進各行業數碼轉型， 為社會提供更全面的人才支援。

為推動HKIIT發展，VTC委任VTC資訊科技學科學術總監許仁強擔任院長，帶領籌劃小組，為學院成立及運作作好準備。由業界翹楚組成，並由滙豐銀行前亞太區營運總監鄭小康領導的HKIIT顧問委員會，則會為學院策略發展出謀獻策。

HKIIT除提供職前培訓，例如高級文憑及基礎課程文憑等職前課程， 亦將提供名為「Skills Up」的在職培訓服務，與行業伙伴、專業人士，以及其他持份者合作，提供技能再培訓及技能提升等培訓課程，為行業從業員、企業專才，以及在職人士裝備數碼技能。

另外，學院將開辦各類IT及創新科技課程，內容涵蓋行業所需的技能及新興技能，例如人工智能、網絡安全、區塊鏈、數據科學、Web 3 .0、物聯網、機械人應用、自動化智能科技等。

待香港學術及職業資歷評審局批准後，現時由香港專業教育學院（IVE）提供的資訊科技和相關科技課程將於2024/25學年起由HKIIT繼續營運 。

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責任編輯：梁薾心