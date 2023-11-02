家福會推約章凝聚社區力量  冀與各界「拍住上」化身護老者後盾  

「那時候突然發現父母皆患有認知障礙症，不時需要請假帶他們前往求診，未幾連自己也受到抑鬱症困擾。」李先生退休前在職照顧雙親的經歷，大抵是本港不少護老者的寫照。一貫致力提供專業社會服務的香港家庭福利會（下稱家福會），特別推出「護老拍住上」支援計劃，籲請社會各界支持近日制定的「護老者約章」，冀動員工商界及社區力量支援護老者，助他們克服挑戰之餘，也讓長者得到充分關顧。

▲ 家福會高級經理黃愛球期望，藉家福會推展「護老者約章」，可喚起僱主，包括政府聯同工商界及資助機構共同實施護老者友善職場政策，助他們平衡工作與照顧長者的責任。

人口老化是全球已發展地區正共同面對的問題。在香港，65歲或以上長者人數至2046年料將倍增至約佔總人口的36%。換言之，屆時每3位港人，便有一位是長者。家福會高級經理黃愛球指出，大部分護老者須同時兼顧工作，有些甚至是「以老護老」。她認為護老者默默為社會貢獻；可是，他們的付出往往被視為理所當然，他們的需要很容易被社會忽略。為承擔照護責任，很多護老者放棄了工作、學業、健康、社交。家福會認為護老者提供照顧同時，也應在生活、社區和工作場所的各個方面享有平等機會的權利，包括就業、培訓、維持自己身心健康、保持社交連繫等。「由此促成我們推出『護老拍住上』支援計劃，同時經諮詢制定了一份『護老者約章』，冀呼籲各界，包括作為全港最大僱主的政府率先支持，連同資助機構及工商界共同實施護老者友善職場政策，讓護老者可以平衡工作與照顧家中長者的責任，從而減輕壓力。」

▲ 護老者李先生直言，在雙親患上認知障礙症初期曾受情緒困援，幸得到妻子、上司和同事的支持，加上後來尋得家福會專業服務協助，助他減輕壓力。

護老壓力增 一度患上抑鬱症

作為護老者的退休人士李先生，8年前留意到年邁父母開始喪失記憶力，而思想亦有紊亂情況，診治下方得悉兩人同時患有認知障礙症，頓感晴天霹靂。「自他們健康轉差後，我不時需要請假帶同父母前往求診，對工作難免有所影響；同時間，我的女兒亦準備考公開試，我亦多一份擔憂。後來我更放棄夢寐以求的晉升機會，以便投放較多時間照顧兩老。」

在多重憂慮下，李先生指出，當時逐漸感到情緒低落，求醫後驚悉自己患上了抑鬱症。「慶幸任職部門的上司和同事了解我的情況後，對我予以百分百支持，加上任職護士的妻子善用專業知識從旁協助以及獲得家福會社工協助，令我的壓力得以抒緩，半年後覆診已告痊癒。」

了解護老資訊 獲專業服務支援

李先生表示，先前從精神科醫生口中認識家福會，得悉原來社區設有長者日間護理中心，可在上班時將母親暫托於此，除有膳食供應及專業人士看顧外，更提供多元化的戶外參觀及娛樂活動，如飲茶等，對他最適合不過，故當知道有這項服務，心情尤如「中獎」一樣。家福會為李先生的母親輪候日間中心及護養院，日間中心及時為李先生減低壓力。「後來受疫情影響，有關中心暫停開放，至復常後母親的病況漸趨惡化，幸得家福會的社工改替母親輪候護養院，令母親在病情惡化時獲安排入住護養院，得到妥善照顧。有很多護老者不清楚家中長者適合哪些社會服務，以及不知道社會服務的範圍、申請資格、程序。由此亦讓我深切感受到家福會的服務對我們很有幫助，而護老資訊的發放同樣重要。」

▲ 照顧長姊多年的劉先生表示，家福會與自己商討照顧方案，及為家人輪候日間中心及提供綜合家居照顧服務，對自己帶來很大幫助。

另一位現已72歲的護老者劉先生亦稱，他與患有脊柱側彎的長姊只差兩歲，惟她近年行動不便，外出需要輪椅代步，故需要他多加照顧。居住在大埔三門仔的他一星期有幾天要前往家姐土瓜灣住處照顧姊姊，而自己的身體開始轉差，擔心自己不夠體力照顧長者。「慶幸家福會為長者輪候社區照顧服務，更有社工安排義工定期上門探訪長者，為自己分擔照顧壓力。」

▲ 富安集團企業持續發展總監劉駿楷表示，中小企同樣可按自身能力推行護老者友善職場政策，如先由彈性上班安排開始，若資源許可再擴展至實施護老者假期和津貼。

貢獻商界力量 助員工照顧長者

富安集團作為「護老拍住上」支援計劃的企業夥伴，早於2015年亦為員工提供護老者友善職場政策，近日集團亦簽署了家福會制定的「護老者約章」，希望共同推動社會各界關注護老者的權利。其企業持續發展總監劉駿楷分享經驗時指出，重視家庭友善僱傭政策一向是集團宗旨，當時留意到多位需要照顧長者的員工，間中也會因攜同兩老覆診、入院而請事假。深明在人口老化的大勢所趨下，愈來愈多同事身兼護老者的角色，制定家庭友善政策時應同時關顧他們的需要。促使集團率先推出每年兩天的護老者假期，繼而亦配合裝設濾水器的業務，在安排有關員工外出工作時，盡量編配就近長者家居或院舍的地點。

「我們同時根據前線同事的建議，在公司內聯網設立討論區，讓員工可互相交流護老資訊、心得和心聲，助他們獲取正確訊息，同時達到抒壓的作用。」劉駿楷直言，規模大小的企業同樣可為護老者提供支援。作為中小企，集團的理念很簡單，就是「睇餸食飯」，小型企業可先小試牛刀，由推出彈性上班安排做起，若資源許可，可再推展護老者假期與津貼。惟有開心的員工，才有忠誠的顧客。這亦促成集團與家福會建立夥伴關係，冀將中小企支援護老者的經驗與業界分享。

家福會「護老拍住上」支援計劃

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(特約)